Il team manager della Red Bull, Christian Horner, sembra essere preoccupato per la gara di domani, vista la velocità e la superiorità manifestata oggi, nella Sprint Race in Brasile, da Lewis Hamilton.

Il ritmo del britannico che gli ha permesso, in 24 giri, di arrivare quinto, pur partendo ultimo, è stato davvero fenomenale; ben 15 sorpassi, di cui uno strepitoso ai danni di Lando Norris. Insomma, nemmeno le penalità sembrano fermare il Campione del Mondo in carica.

Ricordiamo, infatti, che Hamilton dovrà scontare un’ulteriore sanzione, 5 posizioni in meno in griglia di partenza, e partirà dunque decimo domani. Christian Horner, in ottica mondiale e lo scontro con Max Verstappen, ammette ai microfoni di Sky Sports che ci sarà da soffrire in gara per resistere all’attacco del britannico: “Con il passo che ha mostrato quest’oggi, sarà difficile difendersi: può vincere il Gran Premio“.

Nonostante le sanzioni stabilite dalla FIA, Horner continua ad avere qualche dubbio sulle prestazioni della Mercedes di Hamilton; ciò che è stato deciso è comunque giusto e corretto, secondo il team manager della Red Bull, ma la scuderia tedesca continuerà ad essere osservata speciale: “Già in Turchia Hamilton era molto veloce; poi in Messico, e anche qui in Brasile. Andava 27 km/h più veloce di Norris: noi sappiamo benissimo il perché, continueremo a monitorare la situazione“.

