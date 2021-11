F1, GP San Paolo 2021: Mercedes più veloce, ma Hamilton con penalità. Verstappen può correre di rimessa

Non si può parlare di pole-position, ma di pilota più veloce del venerdì. Lewis Hamilton si deve accontentare di questa qualifica nel primo giorno del weekend del GP di San Paolo (Brasile) di F1.

Sul celebre tracciato di Interlagos Lewis, caricato a pallettoni dal girare sul layout dal sapore di Ayrton Senna, ha fatto vedere perché i suoi sette titoli mondiali sono ancora ben evidenti in pista. Era un po’ di tempo che non lo si vedeva così raggiante al termine di un time-attack e oggi l’uscita dalla sua W12 è stata all’insegna dell’allegria.

Sulla pista che, a detta di tutti, avrebbe dovuto sorridere a Red Bull, l’asso nativo di Stevenage ha posto il proprio sigillo anche se ciò che varrà ci sarà domani e domenica: Sprint Race e gara classica. A Brackley l’hanno studiata così: sostituire il motore endotermico sulla monoposto di Hamilton, renderla più prestazionale, e giocarsi il tutto per tutto.

Ci saranno cinque posizioni di penalità in griglia domenica per via del cambio e Verstappen, che ha tutto per ottenere domani la pole-position giungendo secondo alle spalle di Lewis nella Sprint Qualifying, potrà correre anche in controllo di quello che farà il britannico. Superare su questo circuito non è impossibile e la potenza di Mercedes potrebbe essere un fattore, ma il neerlandese preso atto della situazione potrebbe decidere di adottare una strategia alla Alain Prost dei bei tempi.

In questi ragionamenti non si può escludere la variabile meteo che potrebbe andare a cambiare le carte in tavola e conseguentemente tutti dovranno prestare attenzione perché la pioggia potrebbe arrivare.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden