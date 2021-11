Max Verstappen contro Lewis Hamilton, ripresa diciannovesima. Quest’oggi a Interlagos vivremo un nuovo round dell’intensissima sfida iridata per il Mondiale di Formula Uno 2021. Nella qualifica sprint di ieri l’olandese ha concluso secondo, pagando una partenza meno efficace di quella di Valtteri Bottas, che ha successivamente resistito sino al traguardo nonostante montasse mescola soft. Il britannico, invece, è scattato dall’ultima posizione a causa dell’affaire ala irregolare, ma è comunque stato capace di risalire la china sino al 5° posto, piazzamento che gli varrà la decima casella di partenza odierna a causa della penalità da scontare per aver sbloccato il motore numero 5.

Proprio la “super power unit” è la variabile impazzita di questa gara. Hamilton dovrà cominciare il Gran Premio da centro gruppo, ma sembra dotato un passo impressionante, sicuramente dovuto alla possibilità di usufruire di un propulsore “fresco”. In Mercedes hanno capito che per battere Verstappen e la Red Bull sarà necessario prendersi dei rischi. Si annuncia quindi una competizione interessantissima, poiché Super Max dovrà stare attento a Bottas. Dunque, riflettori puntati sulla partenza, perché per l’olandese sarà fondamentale sopravanzare il finnico. Restare alle sue spalle, significherebbe restarne bloccato, fatto che favorirebbe la rimonta di Lewis. Al contrario, sopravanzarlo vorrà dire poter tenere il proprio ritmo. Come ad Austin e a Città del Messico, sarà il primo giro a dare la forma a tutto il resto del Gran Premio.

In casa Ferrari si è visto un ottimo Carlos Sainz. Lo spagnolo ha chiuso terzo la sprint race, sfoderando una prestazione notevole. Il passo-gara della Rossa non sembra da podio, ma da quinta posizione finale sì (ovvero, in prospettiva, dietro alle due Mercedes e alle due Red Bull). Al contrario Charles Leclerc ha vissuto un sabato opaco e partirà solo sesto. Spetterà al monegasco riscattarsi quest’oggi, provando a tersi dietro la McLaren di Lando Norris, che ieri invece lo ha sorpassato.

MONDIALE PILOTI (18/22 GP)

314 ½ – VERSTAPPEN Max [Red Bull]

293 ½ – HAMILTON Lewis [Mercedes]

188 – BOTTAS Valtteri [Mercedes]

165 – PEREZ Sergio [Red Bull]

150 – NORRIS Lando [McLaren]

138 – LECLERC Charles [Ferrari]

131 ½ – SAINZ Carlos Jr. [Ferrari]

105 – RICCIARDO Daniel [McLaren]

86 – GASLY Pierre [Alpha Tauri]

60 – ALONSO Fernando [Alpine]

MONDIALE COSTRUTTORI (18/22 GP)

481 ½ – MERCEDES

479 ½ – RED BULL-Honda

269 ½ – FERRARI

255 – MCLAREN-Mercedes

106 – ALPINE-Renault

106 – ALPHA TAURI-Honda

68 – ASTON MARTIN-Mercedes

23 – WILLIAMS-Mercedes

11 – ALFA ROMEO-Ferrari

