MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche e Sprint Race di oggi, programma in chiaro, streaming 13 novembre

Oggi, sabato 13 novembre, proseguiranno il fine settimana del GP della Comunità Valenciana del Motomondiale 2021, con le ultime sessioni delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno a Valencia, nell’ambito della diciottesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3, e quello del GP del Brasile del Mondiale 2021 di F1 con l’ultima sessione delle prove libere e con la sprint race che si disputeranno a San Paolo, nell’ambito della diciannovesima tappa del calendario iridato.

Di seguito il programma completo del sabato del GP della Comunità Valenciana del Motomondiale e del GP del Brasile di F1 con le dirette e le differite proposte in tv in chiaro. Per il Motomondiale l’evento sarà trasmesso in diretta tv su TV8, Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su tv8.it, SkyGo, Now e DAZN, ed in diretta live testuale su OA Sport, mentre per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport.

Diretta delle qualifiche del Motomondiale dalle ore 12.35 su TV8 e tv8.it, differita integrale delle qualifiche di F1 dalle ore 22.00 su TV8 e tv8.it.

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI (SABATO 13 NOVEMBRE)

09.00 Moto3, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.55 MotoGP, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.55 Moto2, GP Valencia: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

12.35 Moto3, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Moto3, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

13.30 MotoGP, GP Valencia: prove libere 4 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

14.10 MotoGP, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

14.35 MotoGP, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.10 Moto2, GP Valencia: qualifiche 1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.35 Moto2, GP Valencia: qualifiche 2 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

16.00 F1, GP Brasile: prove libere 2 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, SkyGo e Now

20.30 F1, GP Brasile: sprint race – Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, SkyGo e Now, differita 22.00 TV8, tv8.it

PROGRAMMA TV8 OGGI IN CHIARO (SABATO 13 NOVEMBRE)

Foto: LaPresse