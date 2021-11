VIDEO Max Verstappen tocca la Mercedes di Hamilton in parco chiuso: penalità in vista

Dopo Lewis Hamilton, anche Max Verstappen rischia una penalità nel GP del Brasile 2021 di F1. A Interlagos l’olandese, al termine delle qualifiche che lo hanno visto terminare in seconda posizione proprio alle spalle del rivale britannico, è stato visto osservare con cura nel parco chiuso l’ala posteriore della Mercedes del campione del mondo in carica, prima di toccarla con entrambe le mani. Tale comportamento, chiaramente, non è ammesso.

Solo gli ufficiali di gara, infatti, possono entrare all’interno del parco chiuso. L’articolo 2.5.1 recita che “nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore”. Appare dunque evidente che l’olandese abbia violato questa norma.

Sul web circola un video che incastra il pilota della Red Bull. Si vede come Verstappen indugi nell’osservare la monoposto del rivale, prima di “tastarla” con mano. Il video è stato girato da un amatore, probabilmente un tifoso: sarà sufficiente per essere utilizzato come prova?

Di sicuro l’accaduto non è sfuggito alla FIA. Max Verstappen è stato infatti convocato dai commissari per le 9.30 locali, le 13.30 in Italia. Se la violazione venisse confermata, allora andrebbe incontro ad una penalità, anche se non è detto che partirebbe in fondo allo schieramento (potrebbero anche venire comminate “solo” cinque posizioni sulla griglia di partenza). Ne sapremo di più nelle prossime ore di un sabato che si annuncia caldissimo a San Paolo.

VIDEO: MAX VERSTAPPEN VIOLA IL REGOLAMENTO TOCCANDO LA MERCEDES DI HAMILTON

Max is much more than a driver, he is always in total control of the situation. He single-handedly discovered Hamilton’s trap. A star is born @maxverstappen 🥇 pic.twitter.com/rnYDzFbVSs — Santi Chacón Rivas (@SantiJCR) November 12, 2021

Foto: Lapresse