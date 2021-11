LIVE F1, GP Brasile in DIRETTA: orario gara TV8. Griglia di partenza: Ferrari da podio, Hamilton per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.15 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 18.00 per la gara. Un saluto sportivo.

21.13 La classifica costruttori. Un punticino guadagnato dalla Ferrari:

1. Mercedes 481,5

2. Red Bull 479,5

3. Ferrari 269,5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

21.11 La classifica del Mondiale piloti: Verstappen a +21 su Hamilton.

1. Max Verstappen (Red Bull) 314,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 293,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 188

4. Sergio Perez (Red Bull) 165

5. Lando Norris (McLaren) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 138

7. Carlos Sainz (Ferrari) 131,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 86

10. Fernando Alonso (Alpine) 60

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

21.09 Hamilton domani dovrà scontare un’altra penalità di cinque posizioni per aver montato il quinto motore endotermico. Dunque partirà 10°. Ma il britannico ha dimostrato di essere ben lontano dalla resa…

21.08 L’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del Brasile 2021 di F1:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.170 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+18.723 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.787 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+20.872 – –

6 Lando NORRIS McLaren+22.558 – –

7 Charles LECLERC Ferrari+25.056 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+34.158 – –

9 Esteban OCON Alpine+34.632 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+34.867 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+35.869 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+36.578 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+41.880 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+44.037 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+46.150 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+46.760 – –

17 George RUSSELL Williams+47.739 – –

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+50.014 – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+61.680 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+67.474 – –

21.05 Verstappen è partito malissimo, subendo il doppio sorpasso da parte di Bottas e Sainz. Recuperata subito la seconda posizione, è apparso più veloce di Bottas, ma ha dimostrato grande maturità decidendo di accontentarsi, senza arrischiarsi in un sorpasso che avrebbe portato un solo punticino in più.

21.04 Bottas si porta dunque a casa 3 punti, oltre alla pole-position. 2 punti per Verstappen, 1 per un incredibile Sainz. Lo spagnolo della Ferrari è un maestro nella gestione delle gomme: in questo fondamentale è superiore a Leclerc, ma non da oggi.

24° giro/24 Hamilton, partito 20°, ha chiuso 5° in appena 24 giri! Impressionante.

24° giro/24 Bottas vince la Sprint Race e ottiene la pole-position! 2° Verstappen, fantastico 3° Sainz davanti a Perez, Hamilton, Leclerc e Gasly!

24° giro/24 Sainz si difende ancora da Perez!

24° giro/24 BELLISSIMO SORPASSO DI HAMILTON, ECCEZIONALE! Boato del pubblico, davvero un capolavoro. Una staccata all’interno impressionante su Norris. Una frenata cattivissima, con tutto l’orgoglio del campione ferito.

LAP 24/24 Hamilton takes FIFTH from Norris on the final lap!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/mKQoQAP47J — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

23° giro/24 Hamilton incollato a Norris, ma per ora non trova il guizzo.

23° giro/24 Resiste ancora Sainz in staccata! Si avvicina un terzo posto prestigioso per la Ferrari, sebbene sia una semplice Sprint Race.

22° giro/24 Hamilton a 1″3 da Norris, in questo caso il sorpasso non sarà semplice perché la McLaren monta il motore Mercedes.

22° giro/24 Bottas sta amministrando su Verstappen. Sainz resiste incredibilmente a Perez.

21° giro/24 Verstappen ‘l’ha data sù’, come si suol dire. Sempre 1″2 da Bottas.

20° giro/24 Hamilton passa anche Leclerc, pazzesco! Frenata al limite e staccata furibonda all’interno: è 6°!

20° giro/24 Attacco deciso di Perez all’interno, Sainz ancora una volta tira la staccata al limite e si difende!

19° giro/24 Hamilton si trova già a 1″5 da Leclerc: non ci sarà scampo per il ferrarista.

19° giro/24 La sensazione è che Verstappen non voglia prendersi il rischio…Si mantiene a 1″2 da Bottas.

18° giro/24 Leclerc si riporta ad un secondo da Norris.

18° giro/24 Sainz fa sapere via radio che le gomme ormai sono completamente andate. Ma mancano solo sei giri, deve tenersi dietro Perez!

17° giro/24 Hamilton si libera di Gasly ed è 7°! Ora deve colmare un gap di 3″5 per andare a riprendere Leclerc.

17° giro/24 Verstappen per ora si limita solo a farsi vedere negli specchietti, senza provare una vera fiondata su Bottas.

16° giro/24 RIMONTA ALLUCINANTE! Hamilton supera anche Ocon con facilità ed è 8°! Ora c’è Gasly e non avrà problemi a sbarazzarsi anche del francese!

16° giro/24 Verstappen guadagnerebbe solo un punto in più superando Bottas: ne vale la pena con Hamilton 9°? E’ un rischio…

15° giro/24 Hamilton salta anche Vettel sul rettilineo ed è 9°!

15° giro/24 Verstappen in scia a Bottas, è davvero vicinissimo.

14° giro/24 Verstappen a 9 decimi da Bottas, può utilizzare il DRS…

14° giro/24 1’13″167 per Sainz, è il suo miglior giro in gara! Le gomme soft stanno tenendo bene.

13° giro/24 La classifica della Sprint Race:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.322 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+13.201 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.939 – –

5 Lando NORRIS McLaren+15.369 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+16.775 – –

7 Pierre GASLY AlphaTauri+19.266 – –

8 Esteban OCON Alpine+20.356 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+21.102 – –

10 Lewis HAMILTON Mercedes+21.282 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+22.339 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+23.211 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.182 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+26.851 – –

15 Lance STROLL Aston Martin+27.699 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+30.631 – –

17 George RUSSELL Williams+32.116 – –

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+33.267 – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+39.131 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+41.712 – –

13° giro/24 Hamilton affianca Ricciardo sul rettilineo e lo passa all’esterno. Ora è 10°! Davanti a lui ci sono Vettel ed Ocon, dovrebbe passarli facilmente.

12° giro/24 Siamo a metà di questa Sprint Race. Perez attacca nuovamente Sainz all’interno, ma lo spagnolo resiste con una staccata al limite. Sta andando oltre i propri limiti.

11° giro/24 Hamilton non trova lo spunto per superare Ricciardo.

11° giro/24 Intanto Verstappen si è portato appena a 1″2 da Bottas: rischierà l’attacco? Di sicuro l’olandese è più veloce del finlandese.

10° giro/24 Incredibile come Sainz si stia tenendo alle spalle Perez con una Red Bull che viaggia al doppio della Ferrari…

10° giro/24 Come previsto, ora Hamilton non ha vita facile con Ricciardo, dovrà rischiare per effettuare il sorpasso.

9° giro/24 Norris attacca Leclerc, il monegasco resiste al primo tentativo, non al secondo: la McLaren passa all’esterno.

8° giro/24 Hamilton sorpassa Alonso sul rettilineo ed è 11°! Ora davanti a lui c’è Ricciardo, osso duro perché la McLaren monta il motore Mercedes.

8° giro/24 Ora Sainz è in grande difficoltà con le gomme soft. Sta facendo da tappo a Perez, a sua volta tallonato da Leclerc, Norris e Gasly!

7° giro/24 Verstappen fa sul serio e si porta a 1″8 da Bottas. Non sta gestendo, tutt’altro…

7° giro/24 Alonso, per ora, sta arginando la rimonta di Hamilton.

6° giro/24 Perez attacca Sainz, lo spagnolo protegge l’interno e resta davanti.

6° giro/24 Hamilton è il più veloce in pista. Sverniciato anche Giovinazzi, è 12°!

5° giro/24 Leclerc è quinto davanti a Norris e Gasly. Brutta partenza per l’AlphaTauri.

5° giro/24 Bottas può gestire 2″1 su Verstappen. Sainz a 5″0, ma alle sue spalle c’è già l’arrembante Perez con la Red Bull.

4° giro/24 Hamilton passa Tsunoda ed è 13°. Impressionante il motore della Mercedes. Il campione del mondo non vuole saperne di arrendersi al destino.

4° giro/24 Verstappen prende la scia di Sainz e lo passa in fondo al rettilineo. Il passo della Red Bull è superiore alla Ferrari, c’è poco da fare. Ma lo spagnolo ha fatto valere alla grande le gomme soft in partenza.

3° giro/24 Hamilton 14°, è scatenato.

2° giro/24 La classifica parziale:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+2.029 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.618 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.333 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+4.503 – –

6 Lando NORRIS McLaren+5.430 – –

7 Pierre GASLY AlphaTauri+6.136 – –

8 Esteban OCON Alpine+6.717 – –

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.327 – –

10 Daniel RICCIARDO McLaren+7.684 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+8.756 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+9.245 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+9.828 – –

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+10.155 – –

15 Lewis HAMILTON Mercedes+10.792 – –

16 Lance STROLL Aston Martin+11.525 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+12.349 – –

18 George RUSSELL Williams+12.985 – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+13.623 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+15.229 – –

2° giro/24 Raikkonen va in testacoda, Hamilton già 15°, pazzesco! Verstappen incollato a Sainz!

1° giro/24 Hamilton è già 16°!

1° giro/24 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Sainz affianca Verstappen e lo passa! Staccata furibonda dello spagnolo, Verstappen viene portato fuori pista!

1° giro/24 BOTTAS PASSA VERSTAPPEN ED E’ PRIMO! Super Sainz, è terzo con la Ferrari!

SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint Race del GP del Brasile di F1!

20.32 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza.

20.31 Gomme medie per Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Ricciardo, Alonso e Hamilton. Soft per Bottas, Gasly, Sainz ed Ocon.

20.30 Ci siamo, è il momento del giro di ricognizione.

20.27 Dove può arrivare Lewis Hamilton? Non è escluso che possa chiudere questa Sprint Race addirittura in top10, anche se non sarà per niente semplice. Domani, inoltre, dovrà arretrare nuovamente di 5 posizioni per aver montato il quinto motore endotermico.

20.26 Per la Ferrari è di primaria importanza provare a mettersi davanti a Gasly dopo la partenza. Abbiamo già visto in America come poi la AlphaTauri diventi pressoché impossibile da superare in pista, almeno per la Rossa.

20.25 La sensazione è che Verstappen, per come si è messa, difficilmente si prenderà dei rischi. Il suo unico obiettivo è passare indenne la prima curva.

20.24 Saranno 24 i giri da percorrere in questa Sprint Race. Ricordiamo che il vincitore incasserà 3 punti, il secondo 2 ed il terzo 1.

20.19 Chris Horner, team-principal Red Bull: “Penso che sia una decisione giusta, ma per il Mondiale la strada è lunga“.

20.17 Cruciale la scelta delle gomme. Ricordiamo che la Sprint Race non prevede nessun pit stop, un dettaglio molto importante nei 30 minuti previsti.

20.15 Concentrazione massima per Lewis Hamilton, pronto per la prima di due prove che potrebbero rivelarsi cruciali nella lotta per il Mondiale. Potrebbe salire a +20 punti il margine per Max Verstappen sul sette volte campione del mondo.

20.13 Le auto sono già schierate sulla griglia di partenza. Il sole splende a San Paolo, una condizione totalmente diversa da ieri.

20.10 Valtteri Bottas scatta accanto a Max Verstappen. Il finnico sarà cruciale nella lotta per il titolo costruttori. La battaglia per il Mondiale riservato ai team è più che mai aperta!

20.07 Ad Interlagos attenzione anche alla prima curva, molto insidiosa e spesso teatro di incidenti come la curva 4, staccata che di fatto conclude il primo settore della pista.

20.05 Attenzione alla partenza, oltremodo particolare in quel di Interlagos. Le prime file sono infatti poste ‘in salita’, un fatto atipico per il Mondiale di F1.

20.02 Non sono stati presi provvedimenti, invece, nei confronti di Verstappen che ha violato le norme relative al parco chiuso. 50.000 euro di multa sono la sanzione inflitta al leader del Mondiale che ha mantenuto la pole-position.

20.00 Il #44 del gruppo dovrà qualificarsi nel miglior modo possibile viste le 5 posizioni di penalità che dovrà scontare in seguito al cambio del motore endotermico. Non sono concessi errori per l’inglese che è chiamato all’impresa.

19.57 Hamilton scatterà ultimo! Il britannico è stato squalificato per una vettura irregolare dopo le qualifiche di ieri. Il sette volte campione del mondo è pronto a dare tutto per entrare nella Top10

19.48 Potrebbe cambiare la classifica generale dopo questa competizione. Ricordiamo che la Sprint Race assegna dei punti per i primi tre classificati oltre a stabilire la griglia di partenza per l’appuntamento di domani.

19.45 Il risultato della Q3 di ieri, modificato dalla squalifica di Hamilton che scatterà ultimo. Verstappen promosso in pole

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:07.934 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.438 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.535 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.549 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.843 6

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.892 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.026 7

8 Lando NORRIS McLaren+1.046 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.105 7

10 Fernando ALONSO Alpine+1.179

19.42 San Paolo è una pista ‘old style’ con dei passaggi unici che piacciono molto ai piloti. Questa è l’unica location brasiliana che può accogliere la massima formula per degli ragioni di sicurezza.

19.39 Interlagos torna nel Mondiale di F1 dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. L’impianto sudamericano ha accolto negli anni la finale della stagione, una tradizione che da un paio di stagioni si è spostata in quel di Abu Dhabi.

19.36 La gara di qualifica è già stata confermata per la prossima stagione. Nel 2022 vedremo questo innovativo format in più occasioni anche se vi saranno delle piccole modifiche che restano da definite. Liberty Media crede molto in una prova che regala più interesse al giorno che solitamente è riservato per le qualifiche.

19.33 Tutto è pronto a San Paolo per la terza Sprint Race del Mondiale 2021. Dopo Silverstone e Monza la massima formula ha scelto l’impianto brasiliano per testare questo nuovo format.

19.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Tra meno di pochi minuti il via della gara che determinerà la griglia di partenza per l’evento di domani

18.25 E questo l’annuncio della squalifica di Hamilton:

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday’s qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

18.23 L’annuncio relativo a Verstappen:

BREAKING: Max Verstappen has been fined for infringing parc ferme regulations after qualifying on Friday#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sC2n1irwOn — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

18.20 “È chiaro agli Steward che è diventata un’abitudine dei piloti toccare le auto dopo le qualifiche e le gare. Questa era anche la spiegazione di Verstappen, che fosse semplicemente l’abitudine di toccare quella zona dell’auto che è stata un punto di speculazione nelle ultime gare tra le due squadre“, si legge nel comunicato FIA. “Questa tendenza generale è stata vista come innocua e quindi non è stato controllata in modo uniforme. Tuttavia, si tratta di una violazione del regolamento del parco chiuso e ha un potenziale significativo di causare danni. Gli Steward, considerato che in questo caso non è stato causato alcun danno diretto e che non esistono precedenti di sanzioni per questo – ma che si tratta di una violazione del regolamento e può avere gravi conseguenze sull’altro – determinano di agire in questo caso e ordinano una multa di 50.000€. I Commissari Sportivi determinano inoltre che tutte le squadre e i piloti prendano nota del fatto che future violazioni potrebbero comportare sanzioni diverse (più pesanti, ndr)”.

18.13 Dunque Lewis Hamilton oggi partirà ultimo nella Sprint Race. Inoltre domani dovrà scontare ulteriori 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza per aver sostituito il quinto motore endotermico. Piove davvero sul bagnato per la Mercedes…

18.07 UFFICIALE! Lewis Hamilton è stato squalificato nelle qualifiche di ieri a causa dell’irregolarità del DRS! Cancellati tutti i tempi, partirà ultimo nella Sprint Race delle 20.30!

18.03 E’ incredibile come la FIA abbia ammesso candidamente che è ormai normale che i piloti toccassero le macchine altrui in regime di parco chiuso ed era anzi già accaduto diverse volte! Gli steward avevano chiuso entrambi gli occhi…

17.57 In sintesi: la FIA ha reputato che Verstappen non ha provocato alcun danno alla Mercedes. Inoltre ha aggiunto che è ormai consuetudine consolidata che i piloti tocchino le altre macchine in parco chiuso, nonostante sia vietato dal regolamento! Per questo motivo hanno comminato una sanzione da 50000 euro al pilota olandese.

17.47 Il comunicato ufficiale della FIA:

17.42 MAX VERSTAPPEN GRAZIATO! La FIA ha riconosciuto la violazione del regolamento da parte dell’olandese, ma la sanzione è davvero simbolica: 50000 euro di multa!

17.12 Grazie per averci seguito in queste FP2, ma la nostra Diretta Live prosegue. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie sulle possibili (probabili?) sanzioni a Hamilton e Verstappen.

17.07 Max Verstappen, invece, ha toccato l’ala posteriore di Hamilton in regime di parco chiuso: almeno due video lo testimoniano e, anche in questo caso, è stato violato il regolamento. Ancora SkySport riporta che l’olandese potrebbe andare incontro ad una sanzione piuttosto lieve.

17.06 Riassumiamo la questione penalità. Ieri la Mercedes di Hamilton era irregolare, perché il DRS si apriva oltre gli 85 millimetri previsti. Secondo quanto riporta SkySport, si sta facendo largo l’ipotesi della squalifica del britannico: in sostanza gli verrebbero cancellati i tempi ottenuti ieri in qualifica, dunque partirebbe ultimo nella Sprint Race.

17.03 I risultati delle FP2 lasciano il tempo che trovano. Chiaramente Alonso non vale 8 decimi meno di Verstappen…Ogni squadra ha attuato un tipo di lavoro diverso. Chi si è concentrato in vista della Sprint Race (Red Bull), chi sulla gara di domani (Mercedes), peraltro con quantitativi di benzina diversi.

17.01 La classifica delle FP2:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.117 5

4 Esteban OCON Alpine+1.169 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.503 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 5

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.840 7

9 Charles LECLERC Ferrari+1.861 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 4

11 Lance STROLL Aston Martin+2.188 9

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 8

13 Lando NORRIS McLaren+2.343 7

14 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 7

15 George RUSSELL Williams+2.377 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 5

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.509 8

18 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.828 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

17.00 Bandiera a scacchi! Si chiudono qui le FP2!

16.59 Migliora Bottas ed è 3° a 1″117 da Alonso. Classifica comunque poco attendibile in queste FP2.

16.57 Sainz è stato a lungo più veloce di Leclerc con gomme soft (mentre il monegasco montava le medie). Dopo 5-6 giri è arrivato il degrado.

16.55 Bottas, con mescole soft appena montate (ma non nuove), sale in quarta piazza a 1″381 da Alonso, che resiste in vetta.

16.54 1’13″565 per Sainz, ottimo passo con le soft, con le quali ha già effettuato 12 tornate. La Ferrari, considerando i guai che stanno attraversando Verstappen e Hamilton (sui quali incombono delle penalità, ma la FIA per ora tace…), potrebbe anche fare un pensierino al podio per la Sprint Race.

16.53 Hamilton risale ed è ottavo a 2 secondi da Alonso.

16.52 Hamilton è penultimo in questa fase, ma si sta migliorando nei primi due intermedi.

16.51 Gasly, con gomme medie decisamente usurate (30 giri), fa sapere via radio che la AlphaTauri è inguidabile.

16.49 La classifica a poco più di 10 minuti dal termine delle FP2:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Esteban OCON Alpine+1.169 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.840 5

7 Charles LECLERC Ferrari+1.861 4

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 3

9 Lance STROLL Aston Martin+2.188 8

10 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 8

11 Lando NORRIS McLaren+2.343 6

12 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 3

13 George RUSSELL Williams+2.377 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.509 8

16 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.847 3

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.524 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.210

16.48 Hamilton torna in pista con gomme soft con cui ha effettuato sin qui solo 3 giri.

16.47 Risalgono subito le Ferrari con gomme più fresche, ma comunque usate: 6° Sainz, 7° Leclerc.

16.46 Invertono le gomme Sainz e Leclerc: lo spagnolo monta le soft, il monegasco le medie.

16.44 Le Ferrari sono indietro, ma stanno lavorando con tanto carburante.

16.43 Benissimo sul passo Alonso con le soft.

16.42 La classifica aggiornata:

1 Fernando ALONSO Alpine1:11.238 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.864 4

3 Esteban OCON Alpine+1.169 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.665 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.759 3

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.117 3

7 Daniel RICCIARDO McLaren+2.210 6

8 Lando NORRIS McLaren+2.343 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.370 3

10 George RUSSELL Williams+2.377 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.488 3

12 Nicholas LATIFI Williams+2.787 5

13 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.847 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.858 6

15 Lance STROLL Aston Martin+3.334 7

16 Charles LECLERC Ferrari+3.343 4

17 Carlos SAINZ Ferrari+3.513 5

18 Lewis HAMILTON Mercedes+3.524 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.671 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.210 2

16.41 Hamilton rientra ai box.

16.40 FERNANDO ALONSO AL COMANDO! 1’11″238 con gomme soft usate (3 giri percorsi). Lo spagnolo si porta davanti a tutti con ben 0.864 su Verstappen.

16.39 17 giri sin qui per Hamilton con le soft. 12 per Verstappen con le medie.

16.36 Perez si riprende la seconda piazza alle spalle del compagno di squadra con un distacco di 0.801.

16.36 Raikkonen, con gomme usate ma non troppo (5 giri), sale in quarta piazza a 1″253 da Verstappen.

16.35 Le Ferrari di Sainz e Leclerc sono tornate ai box.

16.34 Sin qui nessuno ha cercato il tempo sul giro secco. Tutti i piloti stanno provando il passo gara: inevitabile con questo format dove le sessioni di prove libere sono solo due e non tre come di consueto.

16.32 La Ferrari gira sul passo di Hamilton in questa fase. Il britannico non sta spingendo al massimo.

16.31 20 giri per Leclerc con gomme soft, 25 per Sainz con le medie. La Ferrari sta valutando il rendimento della macchina con mescole ormai usurate. Dunque non fatevi allarmare dai tempi.

16.29 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.102 2

2 Esteban OCON Alpine+0.984 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.117 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.506 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624 3

6 George RUSSELL Williams+1.920 2

7 Nicholas LATIFI Williams+1.972 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.983 3

9 Charles LECLERC Ferrari+2.479 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.482 2

11 Fernando ALONSO Alpine+2.519 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.523 5

13 Lance STROLL Aston Martin+2.594 5

14 Carlos SAINZ Ferrari+2.649 3

15 Lewis HAMILTON Mercedes+2.763 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.786 2

17 Lando NORRIS McLaren+2.832 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.346 2

19 Daniel RICCIARDO McLaren+3.412 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.045 1

16.27 Bottas lamenta un eccessivo surriscaldamento delle gomme.

16.26 Hamilton 13° a 2″7 da Verstappen. Anche la Mercedes è molto carica di benzina, come la Ferrari.

16.24 Si lancia Lewis Hamilton.

16.22 Secondo SkySport si profila una squalifica di Hamilton nelle qualifiche di ieri, dunque oggi partirebbe ultimo nella Sprint Race. Mentre per Verstappen la sanzione sarebbe lieve. Staremo a vedere…

16.21 Hamilton e Bottas scendono in pista con gomme soft usate.

16.20 Leclerc e Sainz girano sul passo dell’1’15″5. Le Ferrari sono cariche di carburante.

16.19 Buon passo per Ocon in 1’13” basso con gomme medie.

16.18 La classifica parziale. Ricordiamo che le Mercedes non sono ancora scese in pista:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.102 2

2 Esteban OCON Alpine+0.984 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.117 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.631 1

6 George RUSSELL Williams+1.920 1

7 Nicholas LATIFI Williams+1.972 2

8 Charles LECLERC Ferrari+2.479 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.482 1

10 Fernando ALONSO Alpine+2.519 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.523 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+2.649 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.786 1

14 Lando NORRIS McLaren+2.832 2

15 Lance STROLL Aston Martin+3.400 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren+3.412 3

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.045 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.103 1

16.16 Verstappen al comando in 1’12″102. Sono tempi alti, perché i piloti stanno lavorando sul passo.

16.15 Subito un ottimo primo intermedio per Verstappen.

16.15 Ocon è secondo a 0.134 da Perez.

16.14 Gasly sale in terza piazza. Si lancia Verstappen.

16.13 Leclerc è 4° a 1″3, la Ferrari non spinge in questo avvio, probabilmente carica di benzina.

16.12 ECCO VERSTAPPEN! Scende in pista con la spada di Damocle della possibile penalità. Di sicuro è allucinante che abbia commesso una tale leggerezza andando a toccare l’ala della Mercedes di Hamilton in parco chiuso. Allucinante. Gomme soft per lui.

16.11 Perez subito in testa in 1’13″359. Fa meglio di 367 millesimi rispetto a Tsunoda.

16.10 Tsunoda al comando con l’AlphaTauri con 0.858 su Raikkonen.

16.09 In pista Perez con mescole morbide usate. Restano ai box Verstappen e le Mercedes: è evidente come abbiano la testa altrove…

16.08 Gomme soft usate per Sainz (3 tornate ieri).

16.07 Sainz entra in pista con gomme medie usate, con le quali ha già effettuato 9 giri ieri.

16.06 Solo quattro piloti hanno fatto registrare un tempo cronometrato finora:

1 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1:14.604 1

2 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.284 1

3 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.543 1

4 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.601 1

16.04 1’14″604 per Raikkonen, è al comando in una classifica molto parziale.

16.02 Per ora restano ai box Red Bull e Mercedes, ma anche Ferrari e McLaren.

16.01 Stroll il primo a scendere in pista con gomme medie.

16.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2. Ma la mente chiaramente è rivolta a cosa potrà accadere a Verstappen e Hamilton…

15.58 Le FP2 dureranno 60 minuti. Alle 20.30 sarà il momento della Sprint Race.

15.57 Cielo sereno ad Interlagos.

15.55 Stanno per iniziare le prove libere, ma ancora non pervengono i verdetti della FIA. Ai box le discussioni sono febbrili…

15.52 SkySport riporta che Hamilton utilizzerà nelle FP2 una ala diversa rispetto a quella che era stata toccata da Verstappen e poi sequestrata dalla FIA.

15.49 Ecco il video dalla telecamera di Fernando Alonso che ulteriormente inchioda Verstappen…

¿Ven este vídeo? Se habla de que esta cámara (Alpine de Alonso) será clave para saber si Max Verstappen tocó el coche Lewis Hamilton de forma muy brusca y pudo interferir en el alerón trasero.#F1pic.twitter.com/nBg1vkPuLu — Adrián. (@AdrianMCF) November 13, 2021

15.44 Motorsport.com riporta che da una telecamera montata sulla Alpine di Fernando Alonso si può vedere chiaramente come Verstappen abbia toccato l’ala posteriore della Mercedes di Hamilton con entrambe le mani…Sarà la prova decisiva?

15.40 In casa McLaren si fa festa per il compleanno di Lando Norris. 22 anni.

15.30 Mezz’ora all’inizio delle FP2. E’ corsa contro il tempo per la FIA…

15.24 E’ appena terminato l’incontro tra i commissari ed il rappresentante della Mercedes. Arriverà un verdetto prima delle 16.00?

15.19 Helmut Marko, come riporta f1-insider.com, ha dichiarato quanto segue: “La cosa sorprendente è che la Mercedes ora afferma che Verstappen ha danneggiato l’ala posteriore di Hamilton con le sue dita“.

15.07 Intanto si avvicina l’inizio delle FP2 alle 16.00. Per allora la FIA avrà preso una decisione?

14.43 L’attesa è febbrile, ma ancora non si hanno notizie ufficiali. E’ in corso l’incontro tra steward ed il rappresentante della Mercedes.

14.29 Clima molto rilassato in casa Red Bull.

Everything seems to be calm in the Red Bull hospitality at the moment. Reprimand and/or No Further Action might be the decision from the stewards. #F1 #BrazilGP #Verstappen pic.twitter.com/EtSBW3qPS8 — Ahmet Cir (@AhmetCirF1) November 13, 2021

14.26 E’ durato 15 minuti l’incontro di Max Verstappen con gli steward. Ora tocca alla Mercedes.

13.42 Max Verstappen è invece arrivato dai commissari intorno alle 13.36, dunque con qualche minuto di ritardo rispetto all’appuntamento fissato per le 13.30. Il colloquio è in corso.

13.40 Un rappresentante della Mercedes è stato convocato dagli steward alle 10.30 locali, le 14.30 in Italia. Arriverà una decisione prima delle FP2 che scatteranno alle 16.00?

7.05 La Mercedes ha comunicato che una decisione da parte degli Stewards verrà presa nella mattinata brasiliana (sono 4 le ore di fuso orario con l’Italia, dunque attendiamoci delle novità quando qui sarà tempo di pranzare). Il comunicato ufficiale: “Gli Stewards hanno rinviato l’udienza relativa all’istruttoria sul DRS della macchina 44. Nessuna decisione verrà presa questa sera, poiché la FIA attende prove che non saranno disponibili fino al mattino. Il gruppo dell’ala posteriore del W12 della macchina 44 sarà sequestrato durante la notte“.

21.12 Si chiude qui, dunque, il venerdì del GP di San Paolo. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi rimandiamo a domani, con FP2 e Qualifying Race! Grazie e buon proseguimento di serata

21.10 Ci attende un fine settimana davvero elettrizzante, con il meteo che andrà a spingersi verso il caldo e potrebbe cambiare la situazione, la Red Bull punta molto su un assetto specifico per la gara…

21.08 Non eccezionale la qualifica delle Ferrari, con Sainz sesto davanti a Leclerc. Importante, almeno, avere superato le McLaren

21.06 Domani saranno in palio 3 punti per il vincitore della gara sui 100 km, con Hamilton che potrebbe scappare mentre Verstappen potrebbe gestire. Seconda fila per Bottas e Perez, quindi ancora ottimo quinto Gasly

21.04 Lewis Hamilton dimostra a tutti che è ancora prontissimo alla battaglia e domani sarà affiancato da Verstappen in una prima fila davvero elettrizzante!

21.03 CLASSIFICA FINALE QUALIFICHE

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:07.934 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.438 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.535 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.549 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.843 6

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.892 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.026 7

8 Lando NORRIS McLaren+1.046 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.105 7

10 Fernando ALONSO Alpine+1.179

21.02 IMPRESSIONANTE LEWIS HAMILTON! Domina le qualifiche e domani partirà davanti a tutti nella sprint race

21.01 Leclerc 1:08.960 quinto, Sainz quarto! 1:08.826, Hamilton volaaaaaaaaaa 1:07.934!!!!!!!! 438 millesimi su Verstappen! Poi Bottas, Perez e Gasly

BANDIERA A SCACCHI, ANDIAMO A VEDERE GLI ULTIMI TEMPI! Leclerc 17.666, Sainz 17.627 nel T1, Gasly 17.709

-1 Si parte con l’ultimo tentativo per tutti!! Le Ferrari e Alonso si lanciano per primi

-2 Mentre i piloti tornano in azione, Verstappen si lamenta delle gomme anteriori, con surriscaldamento notevole

-3 Tutti tornano ai box pronti per il cambio gomme. Leclerc dovrà montare finalmente la gomma nuova e proverà a risalire, davanti Hamilton appare imprendibile

-4 CLASSIFICA TEMPI DOPO IL PRIMO TENTATIVO

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:08.107 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.265 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.362 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.731 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.858 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.879 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.987 5

8 Fernando ALONSO Alpine+1.073 5

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.093 6

10 Charles LECLERC Ferrari+1.296 6

-5 Hamilton spaventoso!!!!!!! 1:08.107!!!!! Secondo Verstappen a 265 millesimi, poi Bottas e Perez, quinto Gasly

-6 Leclerc è il primo a lanciarsi, arriva al T1 con il tempo di 17.867 non eccezionale con gomma usata, Sainz 17.722.con gomma nuova. il monegasco chiude in 1:09.403 tempo alto, Sainz 1:08.986

-8 Ecco anche Mercedes, Red Bull e McLaren! Ci siamo!

-9 minuti, si parte! Entrano in pista le Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz

-10 minuti, continua l’attesa…!

-11 minuti, ancora tutti in attesa ai box, ma ancora pochi istanti e si partirà con le emozioni della Q3!

20.48 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SI PARTE CON LA Q3 DECISIVA!!!!!!!

20.46 Pochi istanti ed è tempo di Q3! Vedremo se Hamilton sarà in grado di piazzare la zampata

20.44 Lewis Hamilton continua a dominare la scena! Nella Q2 miglior tempo con record in ogni settore. Sembra davvero destinato alla migliore prestazione anche nella Q3…

20.42 RIEPILOGO TEMPI Q2

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:08.068 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.358 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.431 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.791 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.835 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.905 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.962 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.963 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.025 5

10 Fernando ALONSO Alpine+1.069 4

11 Esteban OCON Alpine+1.121 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.331 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.415 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.435 5

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.159 5

16 Lance STROLL Aston Martin- – 2

17 Nicholas LATIFI Williams- – 3

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- –

20.41 Eliminati Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikkonen e Giovinazzi

20.40 Vettel non ce la fa ed è 12°, Leclerc migliora ed è quarto, Hamilton va per un pazzesco 1:08.068!!!!!!!!! Che tempo!!!!!!!! Sainz ottavo

BANDIERA A SCACCHI!!!! SI CHIUDE LA Q2!!!!!!!! Alonso migliora leggermente, Tsunoda out, Norris a rischio!

-1 Alonso, ora nono, si lancia ma non migliora nel T1, idem Tsunoda e Gasly, sembra che solo Ocon, 11° sia più veloce ed è 17.738! Ottimo anche Leclerc nel T1

-2 Tutti in pista per l’ultimo tentativo! Si cerca la prestazione di sicurezza per la Q3

-3 Norris è decimo ed è sul filo, con 59 millesimi su Ocon, che sarebbe eliminato con Tsunoda, Vettel e le due Alfa Romeo

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI Q2

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:08.386 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.313 3

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.517 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.553 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.645 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.735 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 3

9 Fernando ALONSO Alpine+0.751 2

10 Lando NORRIS McLaren+0.806 3

11 Esteban OCON Alpine+0.865 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.097 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.100 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.683 4

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.841 3

16 Lance STROLL Aston Martin- – 2

17 Nicholas LATIFI Williams- – 3

18 George RUSSELL Williams- – 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- –

-5 Hamilton nel T1 17.675 non migliora, passa al T2 in 34.659 nuovo record, quindi chiude in 1:08.386 ed è primo!!! 181 millesimi su Verstappen con il record anche nel T3!

-6 Verstappen comanda in 1:08.567, poi Gasly a 336 millesimi, Leclerc a 372, Bottas a 406 e Sainz a 464. Si rilancia Hamilton

-7 Leclerc chiude il suo primo giro in 1:08.939 ed è terzo a 372 millesimi, Sainz quinto a 464

–8 Hamilton si lancia e arriva al T1 in 17.645, Verstappen 17.655! L’inglese arriva al T2 in 34.932, l’olandese 34.753. Hamilton chiude in 1:09.251, ma è cancellato, Verstappen 1:08.567 davanti a Gasly e Bottas

-10 Ed ora tutti in pista! Hamilton, le Red Bull e via via tutti gli altri. Sulla pista rimangono pesanti nuvoloni neri, vedremo se il meteo metterà lo zampino

-11 24° sull’asfalto, solamente 15° per l’atmosfera, condizioni non tipiche del Brasile… Bottas entra in pista con le soft

-12 Ferrari ancora senza gomme, tutti sembrano pronti ma nessuno vuole entrare in azione

-13 minuti, ancora tutto tace… vedremo chi romperà il ghiaccio in questa Q2

-14 minuti, tutto fermo in pit-lane nessuno entra in azione

20.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!

20.22 A breve si parte con la Q2, per il momento Lewis Hamilton sembra dominante, ma la Red Bull si nasconde?

20.20 RIEPILOGO TEMPI Q1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:08.733 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.307 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.313 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.422 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.439 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.596 1

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.609 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.614 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.617 1

10 Lando NORRIS McLaren+0.632 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.641 3

12 Fernando ALONSO Alpine+0.658 2

13 Esteban OCON Alpine+0.697 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.718 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.865 3

16 Lance STROLL Aston Martin+0.930 2

17 Nicholas LATIFI Williams+1.164 3

18 George RUSSELL Williams+1.220 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.596 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.856

20.18 Giovinazzi sesto!!!!!!! Che giro!!!!!!! Eliminati Lance Stroll, Nicholas Latifi, George Russell, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Miglior tempo di Lewis Hamilton in 1:08.733 con 307 millesimi su Valtteri Bottas

BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA Q1! Russell si mette in 14a posizione, ora devono risponde le Aston Martin!

-1 Ora Vettel e Stroll sono a rischio, ma il tedesco fa un buon T1, per il resto non sta migliorando nessuno. Vediamo gli ultimi istanti

-2 Si lancia Leclerc, arriva al T1 in 17.783 migliora il suo parziale, non sbaglia in curva 4, quindi arriva al T2 in 35.197 non migliora, chiude in 1:09.155 terzo a 422 millesimi nonostante il traffico!

-3 Leclerc esce di nuovo, questa volta con gomma soft nuova…

-3 AGGIORNAMENTO TEMPI Q1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:08.733 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.313 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.505 1

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.596 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.614 2

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.617 1

7 Fernando ALONSO Alpine+0.776 1

8 Lando NORRIS McLaren+0.804 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.804 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.941 2

11 Esteban OCON Alpine+1.062 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.081 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.223 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 1

15 Nicholas LATIFI Williams+1.274 2

16 George RUSSELL Williams+1.458 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.596 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.765 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.856 2

20 Charles LECLERC Ferrari+2.047

-4 Hamilton 17.680 super record nel T1! Non migliora nel T2, quindi chiude in 1:08.733 e allunga a 313 millesimi su Sainz! Bottas terzo a 505

-5 Leclerc torna ai box perchè non ha più benzina, il monegasco deve correre contro il tempo per passare alla Q2!

-6 Bella risposta della Ferrari che sta girando con benzina e gomme usate! Gasly quarto, Tsunoda quinto, Alpha Tauri sugli scudi!

-7 Leclerc record nel T1! 17.828 ma Sainz lo migliora in 17.712! Leclerc 35.097 nel T2, Sainz risponde in 35.071! Il monegasco chiude in 1:09.135 secondo, Sainz lo scalza subito a 222 millesimi! Cancellato il tempo di Leclerc attenzione! Uscito largo in curva 4

-8 Davvero impressionante la dimostrazione di forza di Hamilton che sembra di avere tra le mani una W12 veramente impeccabile

-9 Hamilton record nel T1 in 17.846, Bottas 18.019. Hamilton arriva nel T2 in 34.796 nuovo record, Bottas 35.173. L’inglese vola in vetta in 1:08.824!!!!!! Mezzo secondo su Verstappen!!!!!!! Bottas terzo a 555

-10 Entrano in azione ora le Mercedes, mentre le Alpine devono ancora lanciarsi

-11 Ricciardo si mette in quarta posizione a 345 millesimi, poi Stroll, Gasly e Vettel. Sainz è decimo a 1.159, Leclerc 12° a 1.451

-12 Verstappen record nel T1 in 17.882, l’olandese arriva al T2 in 35.159 di nuovo record, quindi chiude in 1:09.329 con 208 millesimi su Norris e 262 su Perez

-13 Giro di raffreddamento per le Rosse, mentre si lancia Stroll ed è record nel T1 in 18.068, risponde Norris in 17.968

-14 Gasly sale in vetta in 1:10.062, Schumacher quarto in 1:10.845 a pochi millesimi dalle Ferrari, entrano in pista tutti gli altri ora

-15 Leclerc parte con gomma soft usata, fa segnare 18.247 nel T1, quindi Sainz risponde in 18.188. Leclerc arriva nel T2 in 36.068, quindi Sainz in 35.825. Il monegasco chiude in 1:10.780, Sainz lo precede in 1:10.487

-16 minuti, in azione anche Russell e Latifi, mentre Red Bull e Mercedes se la prendono più comoda

-17 minuti, subito in pista le Ferrari, le Haas e Pierre Gasly

20.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!!

19.58 Due minuti e si parte! Lewis Hamilton vuole scattare davanti a tutti domani nella sprint race e, per quanto visto nella FP1 sembra essere pronto al colpaccio, ma Verstappen si è tenuto qualcosa nella manica questa mattina?

19.56 I piloti si preparano per scendere in pista per le tre sessioni previste. Sta per partire la qualifica valida per lo schieramento della ‘Sprint Race’ di domani pomeriggio.

19.53 Sale la tensione per una qualifica da non perdere! Ferrari insegue la Top5, una missione non impossibile dopo le prime libere di questo pomeriggio.

19.50 Mancano meno di 10 minuti al via della sessione. Ricordiamo che la Hamilton sconterà la propria sanzione solo dopo la Sprint Race di domani e non dopo la qualifica che ci apprestiamo a vivere.

19.46 Max Verstappen appare oltremodo determinato alla vigilia di queste qualifiche. Il #33 del Mondiale potrebbe allungare in modo importante sul sette volte campione del mondo alla vigilia delle tre prove in Medio Oriente.

19.43 Come accaduto in quel di Monza per il finnico Valtteri Bottas, Hamilton dovrà scontare la sua penalità dopo la Sprint Race di domani che stabilità l’ordine per il GP. Non verrà applicata nessuna sanzione dopo il turno di questo pomeriggio.

19.40 Lewis Hamilton ha sostituito il quarto motore endotermico. Il #44 della Mercedes dovrà scontare 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza dell’evento di dcmani che scatterà alle 18.00 italiane.

19.37 Il format di questo fine settimana è molto semplice. La competizione di domani stabilità infatti la griglia di partenza per l’appuntamento di domenica assegnando i punti ai primi tre classificati. Tra poco, invece, si svolgeranno le qualifiche per lo schieramento della gara di domani.

19.28 La tradizione si è persa negli ultimi anni a favore di Abu Dhabi, tracciato che proprio in questi giorni ha mostrato le prime immagini delle tante modifiche che sono state apportate al fine di aumentare i sorpassi.

19.25 Il meteo potrebbe essere una variabile in questa sessione. Il vento è stato protagonista per la FP1, la pioggia è sempre un’incognita in questa particolare location che in molti casi ha eletto il campione del mondo di F1.

19.22 Interlagos è una delle piste più corte dell’intero calendario insieme a Montecarlo e Spielberg. Il tracciato è ‘old style’, ogni errore può costare caro in quello che di fatto è l’unico impianto brasiliano che può accogliere la massima formula per degli ovvi motivi di sicurezza.

19.19 Il Mondiale di F1 torna in Sudamerica dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Dopo questa trasferta ci si sposterà nel Medio Oriente per il trittico formato da Losail, Jeddah ed Abu Dhabi.

19.16 Per la terza volta nella storia della massima formula una gara deciderà la griglia di partenza di un Gran Premio. Dopo Monza e Silverstone è il turno di San Paolo, una delle piste più amate dai piloti e dai tifosi.

19.13 Nonostante sia solo venerdì è già tempo di qualifiche in quel di San Paolo. Dopo la FP1 i protagonisti si preparano per stabilire la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà domani sera e deciderà lo schieramento per l’evento di domenica.

19.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live alle qualifiche del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Tra 60 minuti inizia il week-end di San Paolo!

17.39 Grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi. Un saluto sportivo.

17.38 La classifica finale delle FP1:

17.38 La Ferrari dovrà fare i conti anche con la temibile AlphaTauri: Gasly è davanti a Leclerc e Sainz a parità di gomme soft.

17.38 Appuntamento alle 20.00 per le qualifiche. Ricordiamo che verrà delineata la griglia di partenza della Sprint Race di domani, che assegnerà 3 punti al vincitore, 2 al secondo e 1 al terzo.

17.37 Sainz e Leclerc si sono migliorati poco con le soft rispetto alle medie. Un problema da risolvere in vista delle qualifiche.

17.36 Ferrari molto meglio con le gomme medie che con le soft. Il fatto che la Alpine sia così vicina con una mescola più svantaggiosa non lascia dormire sonni tranquilli a Maranello.

17.35 Il rischio pioggia, seppur non elevato, permane per tutti e tre i giorni di questo GP del Brasile. Chissà che il meteo non possa rimescolare le carte di questo Mondiale.

17.33 Nella prima parte delle FP1 la Red Bull sembrava di un altro pianeta. La Mercedes ha lavorato a lungo sull’assetto della monoposto, poi ha trovato la quadra. Prepariamoci ad una qualifica intensissima. Su Lewis Hamilton pende però la spada di Damocle della penalità di 5 posizioni a causa della sostituzione del quinto motore endotermico: dovrà scontarla domenica in gara, dunque in base al risultato della Sprint Race di domani.

17.30 La classifica finale della prima sessione del GP del Brasile 2021 di F1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:09.050 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.367 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.442 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.517 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.830 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.074 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.092 6

8 Esteban OCON Alpine+1.095 4

9 Fernando ALONSO Alpine+1.151 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.302 7

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.324 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.363 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.393 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.537 5

15 Lando NORRIS McLaren+1.560 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.835 6

17 Nicholas LATIFI Williams+1.852 3

18 George RUSSELL Williams+1.888 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren+1.940 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.292 6

17.30 FINISCE QUI! Bandiera a scacchi che va a chiudere le FP1.

17.29 Verstappen arriva lungo sul cordolo. Sembra più nervoso rispetto all’inizio della sessione. Forse non si aspettava questa reazione da parte di Hamilton?

17.28 Ocon e Alonso pagano meno di un decimo dalle Ferrari, ma non hanno ancora utilizzato le mescole morbide…E’ un’ottima Alpine sin qui.

17.27 Peraltro Hamilton ha ottenuto il proprio miglior tempo dopo aver effettuato ben 8 giri con le gomme soft.

17.26 SI MIGLIORA HAMILTON! 1’09″050, Verstappen scivola a 0.367! Il campione del mondo in carica non vuole saperne di arrendersi!

17.25 La Mercedes ci ha messo più della Red Bull a trovare l’assetto ideale, ma ora sembra esserci arrivata…

17.24 Leclerc ha commesso un errore: brutta scodata per il monegasco con la Ferrari, che è 6° a 0.794, appena 18 millesimi dietro il compagno di squadra.

17.23 Sainz è 5° a 7 decimi da Hamilton, a parità di gomme.

17.23 Miglior primo intermedio per Sainz, che poi perde tanto nel secondo, ben 4 decimi.

17.22 Ecco anche le Ferrari con gomme soft.

17.21 Tornano in pista Perez e Verstappen per rispondere a Hamilton.

17.20 INDOMITO HAMILTON! Si porta al comando in 1’09″349, fa meglio di 69 millesimi rispetto a Verstappen. La pista si sta gommando giro dopo giro, dunque è in condizioni migliori rispetto a qualche minuto fa.

17.20 Ocon scavalca Leclerc ed è 6° con le medie a 0.754 dalla vetta.

17.19 La classifica aggiornata. Dei top10 solo le due Mercedes e le due Red Bull hanno utilizzato le soft:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.417 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.075 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.150 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.351 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.777 4

6 Fernando ALONSO Alpine+0.784 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.036 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.182 4

9 Lando NORRIS McLaren+1.193 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.328 3

11 Nicholas LATIFI Williams+1.485 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.486 5

13 George RUSSELL Williams+1.521 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.570 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.573 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.677 4

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.796 5

18 Esteban OCON Alpine+1.928 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.150 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.668 6

17.18 SI AVVICINA LA MERCEDES! Bottas è 3° a 0.150 da Verstappen, sempre con le soft.

17.18 La sensazione è che team come Ferrari, McLaren ed Alpine stiano preservando le gomme soft in vista delle qualifiche.

17.16 Al momento Leclerc è 4° a 0.777, Sainz 7° a 1″182. Ricordiamo che i due ferraristi non hanno ancora montato le gomme soft: il tempo lo hanno ottenuto con le medie.

17.15 Hamilton è terzo a 0.351 da Verstappen. Il gap resta enorme.

17.15 0.190 il gap del britannico al secondo parziale.

17.14 Solo 40 millesimi di ritardo per il sette volte campione del mondo al primo intermedio.

17.14 Si lancia in questo istante Hamilton.

17.13 Vediamo se ora Hamilton avrà un sussulto con le gomme soft.

17.13 Questi i migliori parziali finora. Red Bull, Red Bull, Red Bull…

17.12 Hamilton è fermo da diversi minuti ai box perché i meccanici stanno effettuando delle regolazioni alla macchina. La sensazione è che non sappiano più che pesci prendere per contrastare la Red Bull.

17.11 Sin qui gomme soft solo per le due Red Bull, le due Haas e Bottas.

17.10 Al momento Hamilton è 10° addirittura a 1″6 da Verstappen, ma non ha ancora utilizzato la mescola più morbida.

17.09 Terza piazza per Bottas a 0.450 da Verstappen. Piovono brutte notizie per la Mercedes. A parità di gomme il gap è vicino al mezzo secondo…

17.09 Bottas paga già oltre 2 decimi al primo intermedio…

17.09 La pista è completamente asciutta. Ha piovigginato per qualche minuto, ma ha smesso quasi subito.

17.08 Vediamo quale sarà la risposta della Mercedes. Gomme morbide per Bottas.

17.07 Red Bull sicuramente sensazionale, ma sin qui Verstappen e Perez sono stati gli unici tra i big ad utilizzare le soft.

17.06 Ed eccola, inesorabile. 1’09″417 per Verstappen. 2° Perez a 0.075. Leclerc scivola in terza piazza a 0.777, 4° Alonso a 0.784 (lo spagnolo monta le gomme medie).

17.05 In arrivo una spallata da parte delle Red Bull con gomme soft…

17.04 La classifica che ha visto risalire le Ferrari:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.005 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.020 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.435 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 4

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.024 4

7 Esteban OCON Alpine+1.156 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.503 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.685 2

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.072 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

14 George RUSSELL Williams+2.640 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 4

18 Lando NORRIS McLaren+3.570 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568 4

17.03 Dunque Verstappen al comando con 5 millesimi su Leclerc, 20 su Perez e 435 su Sainz. 5° Hamilton a 8 decimi e mezzo.

17.02 LECLERC A UN SOFFIO DA VERSTAPPEN! E’ 2° a 0.005 dall’olandese! La Ferrari ha cambiato passo con le gomme medie, molto probabilmente in precedenza era anche molto carica di benzina.

17.01 Bene Sainz, 3° a 0.435 da Verstappen, si porta davanti alle Mercedes!

17.01 Miglior primo intermedio per Leclerc!

17.00 Vediamo ora il riscontro delle Ferrari con gomme medie.

16.59 Ora le goccioline di pioggia sono cessate.

16.58 Godiamoci queste ultime gare di Antonio Giovinazzi, perché nel 2022 non avremo piloti italiani in F1. E chissà quanto tempo dovrà trascorrere prima di averne altri. Si parla un gran bene di Andrea Kimi Antonelli, ma ha appena 15 anni.

16.57 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.020 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 3

4 Esteban OCON Alpine+1.156 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.494 3

7 Lance STROLL Aston Martin+1.503 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

9 Fernando ALONSO Alpine+1.685 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+2.072 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+2.079 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

13 Charles LECLERC Ferrari+2.507 2

14 George RUSSELL Williams+2.640 2

15 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 4

18 Lando NORRIS McLaren+3.570 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568

16.55 PIOVE! A questo punto difficilmente si potranno migliorare i tempi di questa sessione.

16.54 Guai a dare la Mercedes per morta. Ricordate il GP degli Usa? Venerdì disastroso, poi Bottas e Hamilton in prima fila dopo le qualifiche…

16.53 Perez si porta a soli 20 millesimi da Verstappen. Hamilton resta terzo a 0.849.

16.53 Più tardi il rischio pioggia sarà più alto. Hamilton la sta invocando in vista delle qualifiche.

16.51 Quindici giri per Leclerc e Sainz con gomme dure. La Ferrari, per il momento, si disinteressa del giro secco. Va detto che ad ora nessuno ha ancora montato gomme soft.

16.50 Sin qui stupiscono Ocon e Vettel rispettivamente in quarta e sesta posizione. Ancora bene la AlphaTauri, con Gasly sesto. Ma ormai non è una sorpresa: quando va forte la Red Bull, allora anche la “cugina” riesce ad esprimersi alla grande.

16.49 Il passo di Sainz con le dure non è malvagio, tutt’altro. Nell’ultimo passaggio è transitato in 1’12″1.

16.48 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.614 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.849 3

4 Esteban OCON Alpine+1.156 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.554 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 2

8 Fernando ALONSO Alpine+1.685 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.785 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+2.079 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 2

12 Charles LECLERC Ferrari+2.507 1

13 George RUSSELL Williams+2.640 2

14 Nicholas LATIFI Williams+2.873 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.191 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 2

17 Lando NORRIS McLaren+3.570 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.745 1

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.171 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.568

16.47 Bottas fa sapere via radio che stanno cadendo delle gocce di pioggia. Forse è proprio questa l’unica ancora di salvezza per la Mercedes…

16.46 Altra mazzata per la Mercedes. Perez sale in seconda piazza a 0.614 dal compagno di squadra. Ricordiamo che la scuderia tedesca e quella austriaca sono separate da un solo punto in classifica costruttori…

16.45 Già 11 giri per Leclerc e Sainz con gomme hard. E’ evidente che la Ferrari stia pensando più al passo che al giro secco.

16.44 Le due Ferrari sono a 2″5 dalla vetta. Va bene la differenza di gomme, ma l’inizio non è così convincente.

16.44 Prova a reagire Hamilton, salendo in seconda posizione. Il distacco? Quasi 9 decimi da Verstappen…

16.44 L’annuncio ufficiale della Mercedes sulla sostituzione del motore che costringerà Hamilton a 5 posizioni di penalità:

BREAKING: Lewis has taken a new Internal Combustion Engine for this event – his fifth of the season – and will take a five-place grid penalty for Sunday’s #BrazilGP pic.twitter.com/Fk4lSu2DRR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 12, 2021

16.43 Ora Ocon sale addirittura in terza posizione a ben 1″468 da un indemoniato Verstappen.

16.42 La Alpine, a parità di gomme, sta facendo meglio della Ferrari, che probabilmente sta patendo il forte vento. Sia Ocon sia Alonso montano infatti mescole dure come Leclerc e Sainz.

16.41 La classifica parziale. Ancora nessun tempo per le Aston Martin e per la Williams di Russell:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.189 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.351 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.585 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.645 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.708 2

6 Fernando ALONSO Alpine+1.821 1

7 Esteban OCON Alpine+1.941 1

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.177 1

9 Carlos SAINZ Ferrari+2.503 1

10 Charles LECLERC Ferrari+2.507 1

11 Nicholas LATIFI Williams+3.276 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.415 1

13 Lando NORRIS McLaren+3.570 1

14 Daniel RICCIARDO McLaren+3.745 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+3.881 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+4.379 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.020 1

18 Lance STROLL Aston Martin- – 2

19 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

20 George RUSSELL Williams- – 1

16.40 Pazzesco Verstappen. 1’10″189. Sta facendo malissimo…Bottas precipita a 1″351…

16.39 Verstappen sta volando, la Red Bull, come da pronostico, va a nozze su questo tracciato…

16.37 Si migliora Verstappen, 1’10″853. Bottas sale in seconda piazza, ma il divario resta enorme: 687 millesimi.

16.36 Le Ferrari di Sainz e Leclerc, con gomme hard, dunque una mescola di svantaggio rispetto a Verstappen, sono in settima e ottava posizione a ben 1″8!

16.35 Subito due Red Bull davanti: 1’11″482 per Verstappen, 2° Perez a 0.292. Al momento 3° Ocon a 1″054, 4° Hamilton a 1″131…

16.34 UFFICIALE! Lewis Hamilton ha montato il quinto motore endotermico della sua stagione. Dunque verrà penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza. Attenzione: si parla di griglia di partenza di domani, ovvero quella definita al termine della Sprint Race.

16.33 1’12″666 per Bottas. Vediamo quale sarà la risposta di Verstappen.

16.32 Gomme medie per Hamilton e Verstappen.

16.31 Il cielo è molto nuvoloso, non è escluso che possa piovere.

16.31 Scelta diversa per le Ferrari: Leclerc e Sainz optano per le hard.

16.30 Le McLaren di Norris e Ricciardo e la Mercedes di Bottas montano gomme medie.

16.30 Stroll, Raikkonen e Norris i primi a scendere in pista.

16.30 INIZIATE LE PROVE LIBERE 1 del GP del Brasile 2021 di F1!

16.28 Le FP1 dureranno 60 minuti, come di consueto.

16.27 Ricordiamo che alle 20.00 si disputeranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza in vista della Sprint Race di domani.

16.25 C’è forte vento ad Interlagos, una variabile da non sottovalutare.

16.23 Al momento nessuna novità riguardo Lewis Hamilton. Per ora, dunque, nessuna penalità.

16.20 Per dei problemi legati allo spostamento dal Messico al Brasile le consuete verifiche tecniche non si sono svolte nella giornata di ieri. Le pratiche che precedono come sempre il week-end di gara si sono tenute questa mattina.

16.17 Per anni il Brasile è stato sede dell’ultimo atto del Mondiale di F1. Negli ultimi anni si è persa questa tradizione a favore di Abu Dhabi che anche nel 2021 eleggerà il campione

16.14 La Ferrari torna nel tracciato in cui ha conquistato l’ultimo titolo piloti. Il finnico Kimi Raikkonen si impose nel 2007, una data indimenticabile. I ricordi portano anche all’ultimo giro del GP del 2008 quando il padrone di casa Felipe Massa dovette inchinarsi al britannico Lewis Hamilton.

16.11 Occhi puntati sulle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti per mantenere il terzo posto nel Mondiale costruttori dopo l’evento messicano. McLaren cerca una rivincita anche se nelle ultime gare è stata leggermente inferiore alla Rossa.

16.08 Salgono le pulsazioni per l’inizio del week-end. Tra pochi minuti avremo tutti i dettagli su Lewis Hamilton che potrebbe subire una sanzione per dei cambi sulla power-unit.

16.05 Ricordiamo che la seconda sessione di prove libere si svolgerà domani prima della Sprint Race. Il format di questo week-end esclude di fatto la terza sessione di libere che solitamente è usata per simulare la qualifica.

16.02 La sessione che ci apprestiamo a vivere diventa oltremodo importante in quanto è l’unica prima delle qualifiche. Team e piloti dovranno prepararsi al meglio per il turno di questa sera, previsto alle 20.00 italiane.

15.59 Nel 2022 la Sprint Race sarà anche in altri eventi. L’obiettivo degli organizzatori è dare più ‘valore’ al venerdì che solitamente non ha il medesimo interesse dei restanti giorni.

15.56 Il format è molto semplice. La competizione di domani stabilità infatti la griglia di partenza per l’appuntamento di domenica assegnando i punti ai primi tre classificati. Oggi, invece, si svolgeranno le qualifiche per lo schieramento della gara di domani.

15.53 Il week-end che ci apprestiamo a commentare sarà oltremodo speciale. Vivremo infatti la terza ‘Sprint Race’ del 2021 dopo Monza e Silverstone.

15.45 Attenzione alla Mercedes che potrebbe subire una sanzione con Lewis Hamilton per il cambio di alcune componenti della power-unit. Tra meno di 60 minuti avremo un responso in merito

15.42 Tanti team hanno avuto problemi nel montaggio dei box per il GP del Brasile. La trasferta da Città del Messico ad Interlagos è stata impegnativa per molti, un dato da tenere in considerazione per il futuro.

15.39 Il GP del Brasile dovrebbe tenersi in quel di San Paolo anche nei prossimi anni nonostante alcune voci di un possibile spostamento in quel di Rio de Janairo. Interlagos ha la fortuna di essere al momento l’unica pista che può accogliere il ‘Circus’, le altre non hanno i requisiti minimi di sicurezza per avere il Mondiale.

15.36 I protagonisti della F1 tornano a San Paolo dopo una stagione d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. La pista è molto particolare, una delle più corte dell’intero calendario insieme a Montecarlo e Spielberg.

15.33 Secondo impegno consecutivo dei tre previsti per la massima formula che dopo il Messico si sposta in Brasile. Dopo l’appuntamento sudamericano ci si sposterà nel Medio Oriente per il gran finale tra Losail, Jeddah ed Abu Dhabi.

15.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima sessione di prove libere del diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Tra 60 minuti inizia il week-end di San Paolo!

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Interlagos piloti e tecnici si daranno un gran da fare per trovare la messa a punto ideale.

Si ricomincia da dove si era lasciato, ovvero l’olandese Max Verstappen opposto a Lewis Hamilton. Il neerlandese si presenta ai nastri di partenza del weekend con un vantaggio di 19 punti, forte dell’ultimo successo in Messico. Sulla carta, il layout brasiliano dovrebbe essere più favorevole alla Red Bull e di sicuro Max cercherà di mettere a frutto ciò in pista. Da par suo Hamilton confida nell’opera dei suoi tecnici per opporsi all’avversario e magari anche in un aiuto dal meteo visto che vi potrebbe essere l’arrivo della pioggia a condizionare il tutto.

Lewis però non si calerà nell’abitacolo della W12 in maniera troppo tranquilla. Le indiscrezioni dal paddock parlano di un problema sul motore della sua Mercedes che potrebbero obbligare la scuderia di Brackley a sostituire il motore termico e quindi andare in penalità (5 posizioni in griglia di partenza). Un aspetto da considerare, ricordando che in questo fine-settimana ci sarà la Sprint Qualifying a condizionare non poco il lavoro dei tecnici.

In casa Ferrari la Rossa avrà il solito obiettivo di essere la migliore alle spalle di Red Bull e Mercedes. Per fare ciò Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno mettersi alle spalle soprattutto McLaren e AlphaTauri che potrebbero essere competitive su questo circuito. La scuderia di Maranello, terza nella classifica dei costruttori, punta a centrare questo target al termine dell’annata e tanto passerà da questo fine-settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.30 (italiane) con la FP1 e alle 20.00 (italiane) andranno in scena le qualifiche per la Sprint Race di domani. Buon divertimento!

Foto: LaPresse