Carlos Sainz chiude con il sorriso le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Ma, più che per il sesto posto in sé, lo spagnolo della Ferrari è soddisfatto per il feeling sempre crescente con la sua SF21 perchè, come detto, il risultato non è certo entusiasmante.

Il nativo di Madrid ha chiuso le sue qualifiche con un distacco di 892 millesimi dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton, che ha fatto segnare un ottimo 1:07.934. Il commento del ferrarista, come detto, punta comunque verso l’ottimismo: “Direi di avere disputato un venerdì molto buono – conferma ai microfoni di Sky Sport – Il set-up della vettura è eccellente e mi sto rendendo conto che, sempre più, sto portando il mio stile di guida sulla mia macchina. Penso di avere un passo interessante in vista della gara sprint di domani, e sono riuscito a trovarlo in poco tempo. Se avessi disputato questo venerdì ad inizio anno, per esempio, sarei stato molto più in difficoltà”.

La qualifica ha visto Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc ma, ad ogni modo, alle spalle di Pierre Gasly: “Sono stato in grado di realizzare diversi buoni giri ma non sono andato oltre la sesta posizione. Noi non ci sorprendiamo delle prestazioni del francese, né della Alpha Tauri. Nelle nostre simulazioni loro sono sempre mezzo decimo avanti a noi, per cui non mi sembra clamoroso il loro andamento, dopotutto anche nel 2019 loro andarono molto bene qui a Interlagos”.

Obiettivi per la Qualifying Race di domani? “Come sempre dare il massimo e provare a superare Gasly. Vogliamo essere i primi dei ‘terrestri’ perchè Red Bull e Mercedes sono ancora troppo lontani. Vediamo in curva 1 come andranno le cose, io proverò ad attaccare e fare il massimo anche in vista della gara di domenica”.

Foto: Lapresse