Una resa amara. L’olandese Max Verstappen si è dovuto arrendere allo strapotere del pacchetto Mercedes-Lewis Hamilton a Interlagos (Brasile), quartultima tappa del Mondiale 2021 di F1.

Il pilota della Red Bull, presa la testa al via sfruttando una partenza non brillante del finlandese Valtteri Bottas (Mercedes), ha dovuto fare i conti con l’ardore e la forza del Re Nero che con grinta e determinazione ha messo in scena una rimonta notevolissima, vista la partenza dalla decima piazza.

Hamilton, gravato infatti di una penalità di cinque posizioni in griglia dopo il quinto posto in grande rimonta della Sprint Race, ha piegato in un confronto molto serrato Max, che quindi si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Mercedes che ha confermato il proprio predominio, visto anche il terzo posto di Bottas a precedere l’altro alfiere della scuderia di Milton Keynes Sergio Perez.

“Le abbiamo provate tutte, ma ci mancava un po’ di velocità. Abbiamo comunque un buon vantaggio di punti e cercheremo di fare meglio nelle prossime gare. Nel weekend qui in Brasile è stato difficile, ma lavoreremo per essere più veloci“, le poche parole di Max. Verstappen ha conservato, quindi, 14 lunghezze di vantaggio su Lewis (332.5 vs 318.5) e in Qatar tra una settimana ne vedremo delle belle.

Foto: Florent Gooden – LPS