Toto Wolff esprime il proprio parere ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il team principal della Mercedes è tornato sulla squalifica di Lewis Hamilton, costretto a rimontare questa sera dal fondo dello schieramento.

Il #44 del gruppo ha perso la pole-position di venerdì in seguito ad un’irregolarità sull’ala posteriore, non conforme al regolamento dopo le consuete verifiche tecniche. Il britannico è riuscito a rimontare fino al quinto posto, ma domani scatterà 10° in seguito alla penalità dovuta al cambio del motore endotermico.

L’austriaco ha commentato alla stampa britannica: “Fino a questo pomeriggio credevamo che tutto andasse bene. L’ala era danneggiata, un lato era a posto, il centro era a posto e il lato destro non andava bene. Questo significava che avevamo uno svantaggio di prestazione. Non ci è stato detto molto dalla Federazione. Quando ho scoperto della squalifica non potevo crederci, pensavo che Ron Meadows ci stesse prendendo in giro quando ci ha comunicato la sanzione”.

Wolff ha continuato dicendo: “La macchina è stata verificata ieri e siamo stati squalificati oggi. Abbiamo fallito i test per un margine piccolissimo, in passato ci sarebbe stato permesso di sistemare la vettura. L’ala è stata sequestrata, nessuno dei nostri argomenti è stato perso in considerazione e non abbiamo fatto appello per questa ragione”.

Foto: LPS