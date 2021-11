F1, Lewis Hamilton penalizzato due volte! Squalifica e 5 posizioni da scontare in gara: le cause

Di sicuro avrebbe sperato in qualcosa di meglio Lewis Hamilton, pensando al weekend del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Il fine-settimana di Interlagos non era iniziato nel migliore dei modi da subito per il problema tecnico evidenziato dagli ingegneri della Mercedes sulla sua monoposto. Criticità che hanno obbligato a una sostituzione, ovvero al cambio del motore endotermico. Trattandosi della quinta unità stagionale è scattata la penalità di cinque posizioni in griglia domenica.

Con questa spada di Damocle sulla testa, l’asso nativo di Stevenage ha però espresso una velocità pazzesca nel corso delle qualifiche alla Sprint Race. Non a caso il primo tempo è stato il suo e Max Verstappen (Red Bull) si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Poco dopo il grande caos.

Da parte di Red Bull, infatti, era stata notata un’anomalia relativa all’ala mobile della W12 del sette volte iridato e per questo il delegato della FIA Jo Bauer ha voluto vederci chiaro. Nel suo rapporto è emerso quanto segue: “Le posizioni della parte superiore dell’ala anteriore sono state verificate secondo quanto prevede l’Articolo 3-6.3 del Regolamento Tecnico della Formula 1. L’esigenza della distanza minima è stata rispettata. Ma quella della distanza massimale di 85mm, dove il sistema DRS è testato secondo la direttiva tecnica TD/011-19, non è stata rispettato. Porto a conoscenza dei commissari questo dossier perchè venga esaminato“.

Un esame da parte della Race Direction che però è stato influenzato dalla ‘bravata’ di Verstappen che in regime di parco chiuso ha pensato bene di toccare l’ala incriminata. Anch’egli come Lewis è finito sotto investigazione e la decisione quasi dopo 24 ore è stata quella di una squalifica di Hamilton, costretto ad affrontare la Sprint Race da ultimo, e di una multa di 50.000 euro per l’olandese.

Un Lewis strepitoso nel corso della Sprint Qualifying conclusa in quinta posizione, che si tramuterà in decima domani in griglia per via dell’esistenza dell’altra penalità. Limitare i danni sarà l’imperativo per il britannico, ma la velocità dimostrata è sicuramente un aspetto confortante.

Foto: LiveMedia/Dppi