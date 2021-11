F1, GP San Paolo 2021: come vedere la gara gratis e in chiaro. Orario e programma TV8

Dopo aver messo in archivio la Qualifying Race, terza ed ultima gara sprint della stagione, è già tempo di andare a pensare al piatto forte del fine settimana, ovvero il Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Interlagos, si va in scena per capire chi sarà il trionfatore sul tracciato intitolato a José Carlos Pace.

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, si torna a gareggiare su uno dei tracciati più belli ed emozionanti del calendario, sul quale spesso capita di tutto. Nell’ultima edizione la vittoria andò a Max Verstappen, un buon viatico per l’olandese? La Ferrari non trionfa su questo circuito dal 2017 con la vittoria di Sebastian Vettel. Si partirà alle ore 18.00 italiane e, come sempre, lo spettacolo non mancherà, ricordando che Lewis Hamilton avrà 5 posizioni di penalità sulla griglia.

IN TV – Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) Sky Sport F1 (207), e su Sky 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) sarà visibile la gara in differita dalle ore 21.30, mentre in streaming si potrà seguire l’evento su SkyGO e NOW. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara

PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2021 – F1

Domenica 14 novembre

Ore 18.00 Gran Premio di San Paolo

Differita su TV8: ore 21.30

Repliche su Sky Spor F1: ore 21.00, 23.00

Foto: Lapresse