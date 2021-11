Le qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Brasile hanno delineato la griglia di partenza che ci si aspettava, anche in base al ritmo mostrato nelle prove libere. Lewis Hamilton è davanti a tutti: il cambio di power unit (che, ricordiamo, lo costringe ad una sanzione di 5 posizioni in griglia per la gara di domenica) mostra i suoi risultati.

1:07.934 il tempo del britannico, il migliore delle qualifiche, davanti a tutti; dietro di lui c’è il suo rivale per il Mondiale, Max Verstappen, a +0.438. Terzo posto, in seconda fila, Valtteri Bottas: più di mezzo secondo di ritardo (+0.535) dal suo compagno di scuderia Mercedes.

Al termine delle qualifiche, Bottas dice chiaramente di non essere soddisfatto della sua prestazione; in compenso, la terza posizione conquistata è comunque positiva: “Non sono del tutto soddisfatto per com’è andata questa qualifica, ma domani potrò comunque partire da una buona posizione. Al primo giro mi aspetto tanta bagarre; è ancora tutto in bilico, ce la giocheremo“.

Dato il distacco ampio dal suo compagno Hamilton, risulta inevitabile cercare di capire le cause, che con ogni probabilità, sono da ricondurre alla nuova power unit della monoposto del campione del mondo in carica: “C’è distacco, non avevo la sua stessa potenza oggi. Soprattutto in curva 1 e curva 2, la differenza c’è. Vedremo come andrà domani“.

Foto: Lapresse