F1, perché Verstappen e Hamilton sono sotto investigazione. Norma violate e cosa rischiano

Lewis Hamilton e Max Verstappen potrebbero subire una sanzione alla vigilia della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. I due sono sotto investigazione dopo le qualifiche di ieri sera che hanno stabilito la griglia di partenza della competizione che questa sera deciderà lo schieramento per l’evento di domenica.

HAMILTON E VERSTAPPEN SOTTO INVESTIGAZIONE: LE CAUSE

Le cause dell’indagine della direzione gara sono diverse. I commissari sportivi hanno sequestrato l’ala posteriore del sette volte campione del mondo per analizzare un eventuale anomalia nella misurazione del sistema DRS. Il delegato tecnico della FIA Jo Bauer ha riscontrato che tra il profilo principale e il flap che aziona l’ala ci sono più di 85 millimetri, oltre il limite massimo consentito.

Il documento della FIA di ieri recita: “Le posizioni della parte superiore dell’ala anteriore sono state verificate secondo quanto prevede l’Articolo 3-6.3 del Regolamento Tecnico della Formula 1. L’esigenza della distanza minima è stata rispettata. Ma quella della distanza massimale di 85mm, dove il sistema DRS è testato secondo la direttiva tecnica TD/011-19, non è stata rispettata. Porto a conoscenza dei commissari questo dossier perché venga esaminato”.

Altri problemi, quest’oggi, potrebbero riguardare anche Max Verstappen. L’olandese, leader del Mondiale e secondo ieri nelle qualifiche, ha violato l’articolo 2.5.1 del codice sportivo. Stando a quanto si vede da un video di un tifoso presente sulle gradinate del tracciato di Interlagos, l’alfiere della Red Bull avrebbe toccato l’ala posteriore della propria monoposto e della Mercedes del rivale in regime di parco chiuso. La norma citata in precedenza è molto chiara in merito: “Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore”.

COSA RISCHIANO VERSTAPPEN E HAMILTON

Partiamo dal presupposto che senza la Sprint Race sarebbe stato tutto molto più semplice. Attualmente più scenari sono tutti sul tavolo, dalla semplice sanzione di 5 posizioni sulla griglia alla partenza dal fondo dello schieramento per entrambi già nella sessione odierna.

Questi episodi non hanno dei precedenti nella storia visto che San Paolo accoglie la terza Sprint Race della F1. Le sanzioni si scontano solitamente dopo la gara di qualifica, ma in questo caso tutto potrebbe essere anticipato visto che si tratta di un’irregolarità avvenuta durante le sessioni valide per la prova del sabato.

In ogni caso questi due episodi potrebbero decidere le sorti del Mondiale di F1 2021, più incerto che mai a quattro prove al termine della stagione. Bisognerà capire come si comporteranno l’australiano Michael Masi, direttore di gara ed i suoi uomini che hanno rimandato una decisione solo questo pomeriggio (mattinata brasiliana).

La questione è oltremodo delicata con Hamilton ha già un provvedimento da scontare in base al risultato della Sprint Race. Il #44 del gruppo ha sostituito ieri il motore endotermico e per questa ragione dovrà perdere 5 posizioni di penalità sullo schieramento della corsa di domenica. Paradossalmente potrebbe partire davanti a Verstappen, la decisione è attesa nelle prossime ore.

