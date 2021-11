LIVE MotoGP, GP Valencia 2021 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo si inizia con le prime due sessioni di prove libere, che ci daranno una mano a capire in maniera più precisa quali saranno i valori in pista.

Si inizierà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno scatterà alle ore 14.10. Il meteo parla di una situazione variabile, per cui non ci dovrebbero essere intoppi a livello di pioggia. I piloti della classe regina, quindi, potranno avere 90 minuti a disposizione per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

Il fine settimana di Valencia, com’è ben noto, non proporrà particolari spunti, se non l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Fabio Quartararo, infatti, ha già messo le mani sul primo titolo della sua carriera, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia si è assicurato il titolo di vice-campione e proverà a vincere ancora, dopo lo splendido successo di Portimao. Mancherà, invece, Marc Marquez, alle prese con un fastidioso problema alla vista. Per il Cabroncito il 2021 è già concluso.

