Terza e ultima Sprint Race della stagione che va in archivio nel Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile) abbiamo assistito una prova molto combattuta, importante per andare a definire il quadro della situazione nel campionato.

Come da regolamento il format vale come qualifica per la gara domenicale, pertanto le posizioni ottenuta in questa corsa sprint hanno il valore di posizioni nella griglia di partenza di domani. Una graduatoria però che andrà aggiornata sulla base delle penalità assegnate dai commissari relativamente a tutto quello che è accaduto nel corso di questo turbolento weekend.

Vittoria per il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes a precedere Max Verstappen (Red Bull) e un grande Carlos Sainz (Ferrari). Sono loro che vanno a punti in questa Sprint Qualifying che occuperanno le prime tre piazzole della griglia di domani. Eccezionale rimonta di Lewis Hamilton che dall’ultima piazza si è spinto in quinta, mentre settima per l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Hamilton, eccezionale, e domani partirà dalla decima piazza vista la penalità di cinque posizioni.

Di seguito l’ordine d’arrivo:

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT RACE GP BRASILE 2021

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.170 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+18.723 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.787 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+20.872 – –

6 Lando NORRIS McLaren+22.558 – –

7 Charles LECLERC Ferrari+25.056 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+34.158 – –

9 Esteban OCON Alpine+34.632 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+34.867 – –

11 Daniel RICCIARDO McLaren+35.869 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+36.578 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+41.880 – –

14 Lance STROLL Aston Martin+44.037 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+46.150 – –

16 Nicholas LATIFI Williams+46.760 – –

17 George RUSSELL Williams+47.739 – –

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+50.014 – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+61.680 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+67.407 – –

Foto: LaPresse