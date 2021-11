Lewis Hamilton ha vinto la battaglia contro Max Verstappen al termine del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes ha dato spettacolo in quel di Interlagos imponendosi sul diretto rivale per il titolo, il favorito d’obbligo dopo i fatti di venerdì.

La squalifica al termine delle qualifiche e le cinque posizioni dopo la Sprint Race per il cambio del motore endotermico non hanno inciso sul risultato finale del britannico che nei 71 passaggi previsti è stato in grado di ripetere quanto mostrato sin dalla prima sessione di prove libere.

Il trittico nel Medio Oriente sarà una vera e propria incognita con il #33 del gruppo che avrebbe potuto lasciare il Sudamerica con un netto gap sul sette volte campione del mondo. Il #44 della massima formula ha rimescolato in due giorni le carte in tavola accorciando le distanze in classifica dopo la batosta di Città del Messico (Mexico) e di Austin (Texas/USA).

La guerra è anche psicologica ed al momento Hamilton è in netto vantaggio sull’avversario che forse non si aspettava un ritorno dopo meno di metà gara visto lo start dal decimo posto. La Safety Car dei primi giri ha sicuramente aiutato il britannico che dopo la seconda sosta ha avuto la prima vera occasione di impensierire la Red Bull del leader del Mondiale.

La ‘bandiera di Hamilton’ sventola nell’impianto di San Paolo, la mente del nativo di Stevenage è già a Losail per una gara inedita in cui tutti partiranno con l’incognita di dover imparare la pista. La stessa cosa accadrà anche in quel di Jeddah ed in un certo senso anche ad Abu Dhabi, tracciato che ha subito delle importanti modifiche rispetto al passato con l’obiettivo di regalare delle competizioni più spettacolari.

Tutto resta da decidere, ma l’appuntamento appena concluso potrebbe veramente cambiare tanti meccanismi in un duello unico come quello che stiamo assistendo tra Mercedes e Red Bull.

