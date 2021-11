Giornata negativa a Interlagos per la Red Bull, che ha lasciato sul piatto punti pesanti sia nel Mondiale costruttori che in quello piloti in seguito alla clamorosa vittoria in rimonta di Lewis Hamilton nel Gran Premio di San Paolo 2021 davanti a Max Verstappen.

Undici giri prima del sorpasso decisivo di Lewis su Max, era andato in scena un duello molto duro e abbastanza controverso alla staccata di curva 4. “Sono due ragazzi che gareggiano duramente e Lewis ha provato un sorpasso all’esterno. Max ha affondato la staccata ed entrambi sono andati fuori dalla pista, quindi sarebbe stato davvero ingiusto penalizzarlo”, la versione dei fatti di Christian Horner.

“Se fosse stato a ruoli invertiti, avrei lasciato che il mio direttore sportivo si lamentasse, ma non mi sarei aspettato nulla. Penalità per cosa? Non c’è alcun vantaggio acquisito e nessun contatto tra i due. Penso sia solo un duello duro – prosegue il team principal della Red Bull – Penso che in realtà gli steward abbiano preso la decisione giusta al riguardo. Ne abbiamo parlato molte, molte volte della mentalità di lasciarli correre, e penso che abbiano fatto la scelta giusta oggi“.

“Max correrà duramente e Lewis farà esattamente lo stesso. Sono due ragazzi che lottano per un campionato del mondo quindi sarà una sfida dura. Penso che sia stato giusto e non ci sia stato alcun contatto e hanno ricominciato qualche giro dopo a battagliare“, conclude Horner ai microfoni di Sky Sports.

Foto: Lapresse