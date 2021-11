Non c’è soddisfazione in Charles Leclerc al termine delle qualifiche della Sprint Race del GP di San Paolo (Brasile), quartultima tappa del Mondiale 2021 di F1.

Sulla pista di Interlagos il pilota della Ferrari non è andato oltre il settimo posto, finendo alle spalle del suo compagno di squadra Carlos Sainz. Un time-attack problematico per il monegasco, costretto a sprecare un treno di gomme morbide in più per aver oltrepassato i limiti della pista in curva-4 e perdendo il giro.

Una situazione che non gli ha permesso di regolarizzare al 100% la sua prestazione nella prosecuzione dell’ora di prova, ma Charles non ha cercato scuse: “Ho fatto fatica a trovare il ritmo e l’aver dovuto rifare da capo il giro nella Q1 non è stato ideale. Comunque si poteva fare meglio nella Q3 e non sono riuscito a estrarre il meglio dalla macchina. Domani nella Sprint Race dovremo rimontare, visto che ci giochiamo la qualificazione in griglia. Vedremo“, le parole del ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

Foto: Florent Gooden – LPS