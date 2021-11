F1 su TV8, GP San Paolo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La Formula Uno è prossima a vivere il Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo atto di un Mondiale estremamente tirato, nel quale Max Verstappen e Lewis Hamilton sono ingaggiati in un duello all’arma bianca sin dall’atto inaugurale del Bahrain. Al momento il ventiquattrenne olandese ha 19 punti di vantaggio sul trentaseienne britannico, il quale sta però vedendo il rivale allungare progressivamente.

Siamo infatti giunti a tre gare consecutive in cui Verstappen si piazza davanti a Hamilton. L’inglese era in testa alla classifica iridata dopo il GP di Russia, ma nei successivi appuntamenti Super Max ha marcato 68 punti contro i 47 del Re Nero. Quanto accaduto settimana scorsa in Messico, con Lewis incapace di contenere l’avversario, è stato emblematico. O a Interlagos si inverte la tendenza, oppure il titolo prende con decisione la strada dell’Olanda.

È lotta aperta anche nel Mondiale costruttori, con Red Bull che ha recuperato ben 39 punti a Mercedes tra Austin e Città del Messico. Il team anglo-tedesco era saldamente al comando della classifica generale dopo la Turchia, ma ora si ritrova braccato dalla squadra di matrice austriaca. Dal canto suo la Ferrari tenterà di prendere l’abbrivio decisivo verso il terzo posto. Negli ultimi tre GP, la Scuderia di Maranello ha guadagnato ben 31 lunghezze sulla McLaren, che ora insegue a -13,5 nella sfida per il platonico gradino più basso del podio. Abbiamo, dunque, tanti ottimi motivi per seguire il Gran Premio di San Paolo in TV. Come?

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 OGGI

(DOMENICA 14 NOVEMBRE)

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in differita. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta del GP di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio brasiliano sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e, per chi è dotato di Sky Q, Sky Sport 4K (213).

STREAMING – L’appuntamento di Interlagos potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8 GP SAN PAOLO F1 2021 IN CHIARO

GARA

Domenica 14 novembre, ore 18.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky), Sky Sport Uno (201 Sky) e Sky Sport 4K (213 Sky per chi è dotato di Sky Q)

Domenica 14 novembre, ore 21.30 – Differita TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

Foto: La Presse