VIDEO F1, GP San Paolo 2021: gli highlights di prove libere e qualifiche con il dominio di Hamilton

Lewis Hamilton domina senza mezzi termini il venerdì di Interlagos e chiude in prima posizione sia la prima sessione di prove libere, sia le qualifiche del Gran Premio di San Paolo 2021, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, nonostante la notizia del cambio di motore endotermico che domenica gli costerà 5 posizioni in griglia.

Le qualifiche, valevoli per andare a comporre la griglia di partenza della Qualifying Race di domani, non hanno lasciato sorprese. Come visto nella FP1, la Mercedes numero 44 vola. Il britannico della Mercedes ha sfruttato al meglio il nuovo motore endotermico, che lo costringerà però a scontare 5 posizioni di penalità al via della gara di domenica.

Seconda posizione per il leader iridato Max Verstappen, bravo a limitare i danni precedendo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas (3°) ed il proprio compagno di squadra Sergio Perez (4°). Terza fila per l’AlphaTauri di un ottimo Pierre Gasly (5°) e per la Ferrari di Carlos Sainz, che precede di una posizione l’altra Rossa di Charles Leclerc grazie ad una sessione più pulita rispetto al monegasco

Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti della giornata di San Paolo.

Foto: Lapresse