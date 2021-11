F1, Lewis Hamilton irreale: 25 posizioni recuperate tra Sprint Race e gara! Più forte delle penalità

25. No, non è un numero da giocare al lotto. Quel numero, quella cifra così impressionante, sono in realtà le posizioni recuperate da Lewis Hamilton tra Qualifying Race e Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Interlagos, il “Re Nero” ha messo in scena letteralmente due capolavori che vanno ad impreziosire una carriera già leggendaria. Ma, proviamo ad andare con ordine.

Nella giornata di ieri il sette volte campione del mondo aveva appreso di essere stato squalificato nel corso delle qualifiche, per una irregolarità a livello di DRS. Morale della favola? Partenza dalla ventesima ed ultima posizione della griglia. Quella che, per molti, poteva sembrare una “mazzata” a livello psicologico, è stata invece uno sprone a superarsi. Oppure, per meglio dire, a superare i suoi rivali. Come birilli. Uno dietro l’altro. Da Fernando Alonso a Daniel Ricciardo, passando per le Ferrari, con una superiorità ai limiti dell’imbarazzante, per gli altri ovviamente.

Il sabato del nativo di Stevenage si è chiuso quindi con una quinta posizione davvero eccezionale, e 15 avversari superati. Oggi, invece, sulla griglia di partenza della gara, il portacolori della Mercedes era stato retrocesso nella decima casella, per le 5 posizioni di penalità dovute alla sostituzione del motore endotermico. Dal decimo posto, fino alla vittoria.

Sembra il titolo di un film, ma è semplicemente quello che oggi l’inglese ha regalato al numerosissimo pubblico brasiliano. Anche nel corso del Gran Premio il campione del mondo in carica ha superato tutti i rivali con irrisoria facilità. Tranne uno. Ovviamente stiamo parlando di Max Verstappen. Il suo rivale numero uno per il titolo. Per avere la meglio dell’olandese ha dovuto tirare fuori tutte le sue armi e, dopo un duello serrato, c’è riuscito sulla Reta Oposta.

Un sorpasso clamoroso e pesantissimo, che porta il computo totale a quota 25. Già, non un numero del lotto, ma qualcosa di storico, che sottolinea l’impresa del “Re Nero”. Ora i punti di distacco in classifica generale sono 14 e tutto si riapre, ma, siamo certi, per una notte lasciamo pensare a Lewis Hamilton solo al “suo” 25.

Foto: Lapresse