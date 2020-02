LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: inizia la caccia a Marc Marquez! Valentino Rossi per risorgere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma dei test Sepang (7 febbraio) – La presentazione dei test Sepang

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di MotoGP a Sepang (Malesia). Sul circuito asiatico andrà in scena un’importante giornata di prove che darà il via alla tre-giorni, funzionale a team e ai piloti nel lavoro di sviluppo delle nuove moto.

Si ripartirà, ponendosi la solita domanda: Marc Marquez sarà battibile? Lo spagnolo, reduce dall’ottavo successo iridato in carriera, ha chiuso la propria stagione in maniera regale a Valencia (Spagna): 12 vittorie, 82 in carriera, primo di sempre ad abbattere la barriera dei 400 punti in un’annata (420) e mai peggio di secondo nelle gare nelle quali ha visto il traguardo (18 su 19). Un successo che ha permesso alla Honda di completare il suo tris, visto il titolo del Team HRC, oltre a quello personale dell’iberico e del marchio giapponese. Le vere incertezze in casa Marquez riguardano le sue condizioni fisiche.

Il 2020 sarà un anno particolare per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il forlivese, secondo in classifica generale negli ultimi tre anni nella massima cilindrata, ha dovuto fare i conti con l’egemonia “Marqueziana” e con una moto, la GP19, non così performante come tutti si sarebbero aspettati. Le sole due vittorie dell’anno passato, a Losail (Qatar) e a Spielberg (Austria), non possono di certo bastare al forlivese, deciso a lottare per l’iride. Un verdetto atteso sarà anche quello per Valentino. A motori spenti, delle decisioni sono state prese in Yamaha: si punta sullo spagnolo Maverick Vinales e sul francese Fabio Quartararo nel team ufficiale l’anno venturo (2021) e Rossi dovrà trovare una soluzione alternativa. L’ipotesi del Team Petronas, con trattamento da ufficiale, potrebbe essere valida, considerando anche che la scuderia di Iwata ha deciso di investire sull’ultimo in grado di portare a casa l’iride, ovvero Jorge Lorenzo, scelto per ricoprire il ruolo da collaudatore e soddisfacendo un desiderio del “Dottore”.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di MotoGP a Sepang (Malesia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 03.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse