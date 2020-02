MotoGP, Franco Morbidelli non guiderà la Yamaha ufficiale: l’italiano con una M1 ibrida tra 2019 e 2020

Franco Morbidelli non avrà a disposizione una Yamaha ufficiale con cui correre il Mondiale MotoGP 2020. Stamattina si sono svolte le presentazioni della scuderia di Iwata e, come riporta it.motorsport.com, è arrivata la notizia che l’italiano del Team Petronas non potrà guidare la stessa M1 che invece avranno in mano Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il già Campione del Mondo Moto2 sarà in sella a un modello che è un po’ a metà strada tra la versione dell’anno scorso e quella del 2020.

A spiegare la situazione è stato il team principal Lin Jarvis: “Per noi era quasi impossibile costruire più di due moto con lo stesso motore e tutto ciò che era richiesto. Ma alla fine siamo stati in grado di produrre una terza unità, che sarà per Fabio. Franco avrà una moto diversa, che sarà uno step intermedio tra quello vecchio e quello di quest’anno, con un telaio che è un’evoluzione di quello che è stato usato in passato“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse