MotoGP, Alex Marquez: “Contento della giornata, continuo a migliorare”

Alex Marquez ha concluso al tredicesimo posto la prima giornata di Test MotoGP a Sepang, lo spagnolo ha proseguito nell’apprendimento dei segreti della Honda dopo averla già guidata pochi giorni fa negli Shakedown Test. Il debuttante nella massima categoria motociclistica ha terminato a nove decimi da Fabio Quartararo e non è poi stato così lontano dal fratello Marc, suo compagno di squadra nel team giapponese.

Il Campione del Mondo della Moto2 ha fatto un punto della situazione sul suo venerdì in Malesia: “Sono felice di com’è andata questa giornata. Gli shakedown test ci hanno permesso di avere una buona base e questo aspetto ha aiutato un esordiente come me ad iniziare a capire una MotoGP su questo circuito. Stiamo continuando a migliorare, facendo alcuni passi avanti sulle gomme usate“.

Il centauro di Cervera ha poi concluso: “Il circuito è in condizioni migliori rispetto ai giorni scorsi ed avere più piloti in pista mi ha aiutato ad apprendere più cose. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma il team è grandioso e sta usando la sua esperienza per darmi nuove cose su cui focalizzarmi ad ogni run. Ogni giorno siamo stati più veloci e non vedo l’ora di tornare in pista domani“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse