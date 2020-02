VIDEO Alex Marquez, Test MotoGP: “Sono contento per il long run, devo imparare a essere veloce in curva”

Alex Marquez ha analizzato la sua seconda giornata di Test MotoGP a Sepang, il pilota della Honda ne ha parlato ai microfoni di Sky: “Sono contento perché abbiamo fatto il long run, per me era importante fare tutta la distanza di gara. Il ritmo non era velocissimo ma è una buona base. Io sento molto bene la moto ma perdo troppo tempo in qualche parte del circuito, devo imparare a fare le curve più veloce“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Alex Marquez dopo la seconda giornata di Test MotoGP a Sepang.

Foto: Valerio Origo