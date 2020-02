VIDEO Andrea Dovizioso: “Non sto guidando come vorrei, oggi la gomma è calata molto”

Andrea Dovizioso ha analizzato il suo rendimento nei Test MotoGP a Sepang dove non è mai entrato nella top ten della classifica dei tempi. “La gomma è calata molto: bisogna capire se è una situazione anomala o se starà la stagione così e dovremo adattarsi, in Qatar ne capiremo di più anche se è una pista un po’ particolare. Sono contento della mattinata perché ho migliorato il feeling ma non sto guidando come vorrei. Sicuramente si può migliorare ma la gestione delle gomme fa più effetto, su quello possiamo lavorare“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Andrea Dovizioso dopo i Test di Sepang.

VIDEO ANDREA DOVIZIOSO, DICHIARAZIONI TEST MOTOGP:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse