Marc Marquez: “Ho dato tutto fino a che il fisico ha retto. Nel finale ho sofferto molto”

Marc Marquez è sicuramente soddisfatto al termine del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello il pilota nove volte campione del mondo ha conquistato una settimana posizione che, per un fuoriclasse del suo calibro non è certo un risultato stellare ma, viste le precarie condizioni fisiche, si tratta comunque di un traguardo importante. Dopo un avvio nel quale ha provato a lottare per il podio, nel finale ha mollato un po’ la presa.

Il successo è andato a Marco Bezzecchi davanti al compagno di team Jorge Martin che ha chiuso a 3.5 secondi, mentre il podio è stato completato da Pecco Bagnaia a 5.0. Quarta posizione per Ai Ogura a 5.1, quinta per Fabio Di Giannantonio a 5.4, sesta per Pedro Acosta a 7.4, mentre Marc Marquez è settimo a 10.7. Chiude ottavo Raul Fernandez a 13.3, quindi nono Fermin Aldeguer a 14.6 mentre completa la top10 Diogo Moreira a 21.3.

Al termine del Gran Premio d’Italia il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono divertito nei duelli in pista. Come mi piace dire ‘la pelle si vende cara’. La mia gara è stata così. Ho provato a dare il massimo fino a che sono iniziato a morire dal punto di vista fisico. Il braccio migliora, ora il nervo lavora bene con il muscolo e potrò solo migliorare”.

Il Cabroncito prosegue nel suo racconto: “Ho battagliato parecchio con Pedro Acosta. La sua moto andava più forte della mia. Per questo ho lottato per quanto ho potuto. Lui mi passava poi io lo ripassavo in rettilineo. Quando mancavano 8 giri sono calato tantissimo e a quel punto ho gestito per finire la gara. Il consumo gomme? Sinceramente sono stato più concentrato sul mio corpo. Ad ogni modo è stato sicuramente alto ma si poteva gestire”.