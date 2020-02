MotoGP, risultati e classifica Test Sepang 2020 (7 febbraio): Fabio Quartararo precede Morbidelli, 10° Valentino Rossi

Si è conclusa la prima giornata dei test 2020 di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Abbiamo vissuto le prime otto ore di lavori di questa nuova stagione, nelle quali abbiamo visto le prime indicazioni e, anche la comparsa della pioggia. Questo venerdì ha visto primeggiare il duo del team Yamaha Petronas con Fabio Quartararo in vetta davanti a Franco Morbidelli. Gli altri “big” hanno preferito nascondersi, incominciando da Maverick Vinales, sesto con la Yamaha ufficiale, quindi decimo Valentino Rossi, con Marc Marquez dodicesimo alle spalle, anche, di Andrea Dovizioso. Conclude quattordicesimo Danilo Petrucci, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia è diciassettesimo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi di questa prima giornata di test in terra malese.

RIEPILOGO TEMPI DAY-1 TEST SEPANG 2020 – MOTOGP

1 P QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:58.945 22 / 52 Pit In

2 P MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:58.996 0.051 0.051 43 / 62 Pit In

3 P RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.195 0.250 0.199 24 / 56 Pit In

4 P CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.234 0.289 0.039 28 / 39 Pit In

5 P MILLER, Jack Pramac Racing 1:59.236 0.291 0.002 46 / 47 Pit In

6 P VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.367 0.422 0.131 33 / 49 Pit In

7 P ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.427 0.482 0.060 4 / 43 Pit In

8 P ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:59.536 0.591 0.109 24 / 48 Pit In

9 P MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:59.568 0.623 0.032 46 / 51 Pit In

10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.569 0.624 0.001 17 / 47 2:18.763

11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.666 0.721 0.097 29 / 33 2:07.891

12 P MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.676 0.731 0.010 7 / 37 Pit In

13 P MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:59.918 0.973 0.242 25 / 38 Pit In

14 P PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:59.939 0.994 0.021 23 / 42 Pit In

15 P PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 2:00.017 1.072 0.078 5 / 45 Pit In

16 P OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 2:00.131 1.186 0.114 46 / 49 Pit In

17 P BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 2:00.136 1.191 0.005 23 / 53 Pit In

18 P GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 2:00.371 1.426 0.235 11 / 48 Pit In

19 P ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 2:00.464 1.519 0.093 50 / 54 Pit In

20 P LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 2:00.511 1.566 0.047 23 / 44 Pit In

21 P BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 2:00.519 1.574 0.008 28 / 58 Pit In

22 P RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.750 1.805 0.231 26 / 54 Pit In

23 P NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.815 1.870 0.065 25 / 31 Pit In

24 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.080 2.135 0.265 47 / 49 2:14.216

25 P TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.744 2.799 0.664 21 / 22 Pit In

26 P SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Team Gresini 2:03.150 4.205 1.406 3 / 31 Pit

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse