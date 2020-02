Fabio Quartararo, MotoGP: “Mi sto ambientando con la Yamaha, sono contento del passo”

Fabio Quartararo ha mostrato i muscoli durante i Test MotoGP a Sepang e ha realizzato il miglior tempo in tutti i tre giorni di prove in Malesia. L’alfiere della Yamaha Petronas ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di it.motorsport.com: “La moto si è comportata bene nei long run. C’erano 55 gradi in pista, come temperature è stata la giornata peggiore, e sono riuscito a girare sull’1’59’’. Sono molto contento del passo, ma ancora devo percorrere parecchi chilometri dato che era la prima volta che provavo un long run e dobbiamo ancora lavorare sull’elettronica. Non è facile, ma abbiamo ancora un’altra sessione di test prima dell’inizio del campionato”.

Il francese ha poi proseguito: “Mi sto ambientando con la Yamaha 2020, anche perché sto accumulando chilometri. Questa mattina ho provato sia un long run che un time attack, ma dobbiamo lavorare ed analizzare tutti i dati. Non mi sento ancora al 100%. Non c’è un problema specifico, ma dobbiamo migliorare nel complesso. Dobbiamo lavorare sulla frenata, sull’elettronica, sul grip”. El Diablo si è soffermato anche sugli pneumatici: “Ho percorso 12 giri nel long run e ad ogni giro ero più veloce rispetto ai tempi che ho fatto in gara lo scorso anno. Le gomme sono più consistenti rispetto al 2019, anche se sono consapevole che le condizioni climatiche attuali sono differenti rispetto a quelle dello scorso ottobre, ma al momento la base è molto buona”.

Foto: Lapresse