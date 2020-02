VIDEO Andrea Dovizioso, Test MotoGP Sepang: “La nuova gomma influenza la guida, c’è da lavorare molto”

Non è cominciato nel migliore dei modi il 2020 in pista di Andrea Dovizioso, impegnato quest’oggi nella prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang, in Malesia. Il forlivese della Ducati, reduce da tre campionati consecutivi chiusi in seconda piazza alle spalle di Marc Marquez, ha fatto un po’ di fatica a trovare il giusto feeling con la nuova Desmosedici dovendosi accontentare di un undicesimo posto a 0.721 dal miglior tempo odierno di Fabio Quartararo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da Dovizioso ai microfoni di Sky Sport al termine della giornata:

VIDEO DICHIARAZIONI ANDREA DOVIZIOSO TEST MOTOGP SEPANG 2020:





erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse