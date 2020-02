VIDEO MotoGP, Highlights Test Sepang 2020: Valentino Rossi a meno di 2 decimi da Quartararo, faticano Marquez e le Ducati

Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella terza giornata di Test MotoGP a Sepang, il francese è stato il più veloce sul giro secco in sella alla sua Yamaha del Team Petronas. Valentino Rossi ha chiuso in quinta posizione, il Dottore è cresciuto nel corso di questo weekend in Malesia e ha concluso positivamente con la Yamaha: il nove volte Campione del Mondo si è fermato a meno di due decimi dal leader.

Hanno invece faticato Marc Marquez e Andrea Dovizioso che sono indietro sul giro veloce, il forlivese non è però così lontano sul passo mentre lo spagnolo ha qualche problema fisico. Maverick Vinales è piaciuto sul long run e nella simulazione gara è stato il più veloce insieme ad Alex Rins. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della terza giornata di Test MotoGP a Sepang.

VIDEO HIGHLIGHTS TEST SEPANG MOTOGP 2020:

Foto: Lapresse