VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: le interviste a Valentino Rossi, Vinales e Marquez della seconda giornata. Tutte le immagini

A Sepang è andata in scena la seconda giornata di Test MotoGP, in Malesia i piloti hanno avuto a disposizione otto ore di tempo per provare le proprie moto nella versione 2020 e avvicinarsi all’esordio nel Mondiale previsto tra un mese esatto in Qatar. Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha del Team Petronas, ha stampato ancora il miglior tempo come era già successo ieri e ha dimostrato di essere un serio pretendente al titolo iridato mentre Marc Marquez fatica ancora a esprimersi al meglio a causa di un problematico recupero dall’operazione alla spalla destra.

Il Campione del Mondo ha chiuso in nona posizione appena davanti a Valentino Rossi che si è dichiarato soddisfatto per il buon lavoro con la sua Yamaha. Difficoltà per Andrea Dovizioso che ha chiuso 15° con la Ducati incappando anche in una caduta, bene le Ducati con Johan Mir e Alex Rins nelle primissime posizioni. Di seguito il VIDEO con le immagini della seconda giornata di Test e le interviste ai protagonisti, le dichiarazioni di Valentino Rossi, Marc Marquez e Maverick Vinales.

VIDEO SECONDA GIORNATA TEST MOTOGP SEPANG 2020: I MOMENTI MIGLIORI:

Foto: Lapresse