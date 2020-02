MotoGP in tv, Test Sepang 2020: orari 8 febbraio, programma, streaming e piloti in pista

L’attesa è finita. La MotoGP ha acceso per la prima volta nel 2020 i propri motori, con la tre giorni di test che si sta disputando a Sepang da oggi venerdì 7 febbraio fino a domenica e che segue quella di inizio settimana riservata a esordienti e collaudatori. Riparte dunque l’avvicinamento al Gran Premio del Qatar, che tra un mese esatto inaugurerà il Campionato del Mondo 2020 e troveremo in pista nel weekend tutti i piloti tranne Andrea Iannone, ancora in attesa della sentenza sul caso doping.

Cosa aspettarsi da questo primo riscontro con la pista? La Honda va in cerca di conferme mentre Ducati e Yamaha vogliono dimostrare di aver ridotto o chiuso del tutto il gap per poter dar vita finalmente ad un vero duello ruota a ruota con il cannibale spagnolo Marc Marquez fino alla fine. Per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso comincia una stagione complicata in cui entrambi dovranno meritarsi la riconferma, l’uno alla corte di Luigi dall’Igna e l’altro con un eventuale approdo in Petronas al posto del “promosso” francese Fabio Quartararo.

La tre giorni di test ufficiali della MotoGP a Sepang, in programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, non godrà della copertura televisiva e non sarà visibile nemmeno in streaming. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dei test collettivi della MotoGP in Malesia.

CALENDARIO TEST MOTOGP SEPANG – SABATO 8 FEBBRAIO 2020:

02.00 – 11.00 Seconda giornata test MotoGP

Loading...

Loading...

LINE-UP PILOTI TEST SEPANG MOTOGP 2020: TUTTI I PARTECIPANTI

Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez

Yamaha Monster: Valentino Rossi, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo

Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM: Pol Espargarò, Brad Binder

Aprilia: Aleix Espargarò, Bradley Smith

KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Honda LCR: Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Ducati Pramac: Jack Miller, Francesco Bagnaia

Ducati Avintia: Tito Rabat, Johann Zarco

Yamaha Petronas: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse