MotoGP, Marc Marquez sente dolore: “Peggio di quanto mi aspettassi, non ho la solita posizione di guida”

Lo spagnolo Marc Marquez non ha ancora recuperato del tutto dall’operazione alla spalla destra di inizio dicembre e nella prima giornata di Test del 2020 a Sepang ha accusato molto dolore, come ha lui stesso rivelato al sito iberico Marca.com: il pilota ha difficoltà a poggiare il gomito e non riesce ad assumere la miglior posizione di guida.

Così lo spagnolo al termine della prima giornata di test: “Sembra peggio di quanto mi aspettassi. È stato persino difficile per me appoggiare il gomito. Onestamente, avevo immaginato meglio il primo giorno. Cerco sempre di parlare chiaramente, ma sì, l’ho immaginato meglio. Sono uscito nel primo turno e mi è costato molto in termini di fatica, ma era ancora fresco, avevo energia e, più o meno, potevo fare alcuni buoni giri, ma poi, quando mi sono fermato ai box, ho visto che l’energia stava già diminuendo, quindi ho deciso di abbassare uno, due o anche tre punti per provare a gestirmi tutto il giorno. La spalla mi disturba in più punti di quanto mi aspettassi, mi dà fastidio, mi sento a disagio sulla moto in più punti di quanto mi aspettassi. Siamo stati in grado di provare le cose, abbiamo un buon ritmo, la moto si evolve“.

I problemi per Marquez sono molteplici: “Mi aspettavo un disagio in frenata. Più che un disagio, è difficile per me mantenere la posizione in frenata. Questo me lo aspettavo ed è successo. Ma mi aspettavo anche, nel resto del circuito, di andare più o meno bene, invece il rettilineo è stata la parte più difficile per me. Non riuscivo ad adattarmi bene al gomito e guidavo male anche nelle curve verso destra. La posizione del corpo non è la mia, è stato difficile per me far toccare il gomito, qualcosa che è vitale nel mio stile di guida. Faremo in modo di continuare il recupero sopra la moto“.

Foto: LaPresse