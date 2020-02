VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: immagini e interviste di giornata a Valentino Rossi, Dovizioso e Quartararo

Oggi è andata in scena la prima giornata di Test MotoGP a Sepang, in Malesia si sono finalmente accesi i motori ed è incominciata la marcia di avvicinamento al Mondiale che scatterà il prossimo 8 marzo col GP del Qatar. Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo in terra asiatica, il francese si è subito messo in evidenza in sella alla Yamaha del Team Petronas e ha fatto la differenza precedendo di un soffio il compagno di squadra Franco Morbidelli.

Valentino Rossi è sembrato entusiasta della sua M1, il Dottore ha fatto degli apprezzamenti alla moto anche se nella classifica dei tempi è decimo appena davanti a Marc Marquez che fatica nel recupero dall’operazione alla spalla destra e ad Andrea Dovizioso che si è un po’ nascosto con la sua Ducati. Di seguito il VIDEO con le immagini della prima giornata di Test MotoGP a Sepang, le interviste di giornata dei protagonisti di questa apertura di stagione e le parole di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo.

VIDEO TEST SEPANG MOTOGP 2020:







Foto: Lapresse