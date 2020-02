MotoGP, Marc Marquez: “Mi sento meglio di ieri, ci siamo evoluti poco a poco”

Marc Marquez ha concluso al nono posto la seconda giornata di Test MotoGP a Sepang, il Campione del Mondo ha preceduto di un soffio Valentino Rossi e si è fermato a mezzo secondo da Fabio Quartararo. Lo spagnolo accusa ancora qualche difficoltà nel recupero dall’operazione alla spalla destra e oggi è anche caduto, pur non riportando delle conseguenze: “Non è stato il miglior posto per cadere ma per fortuna non stavo andando veloce. Stando uscendo di pista, forse c’era un po’ di sporco e la moto si è chiusa. Dobbiamo comunque essere felici per la giornata in generale, ci siamo evoluti poco a poco. L’importante è che mi sono sentito meglio rispetto a ieri anche se ho ancora delle difficoltà a guidare come voglio. Inizio la giornata con molta energia ma poi faccio fatico col passare del tempo“.

Marc Marquez ha poi proseguito nella sua analisi ai microfoni di Marca: “Ieri abbiamo testato i motori, abbiamo visto alcuni punti di forza e altri deboli. Ci siamo concentrati su questi perché l’elettronica poteva essere migliorata. Michelin ha poi portato gomme che hanno più grip, l’equilibrio della moto cambia un po’ ed è qui che la Yamaha e la Suzuki vanno forte. Il ritmo è invece più o meno simile“.

Foto: Lapresse