MotoGP, Franco Morbidelli: “Sono molto contento, siamo veloci anche sul rettilineo”

Franco Morbidelli si è distinto nel corso della prima giornata di Test MotoGP a Sepang, l’alfiere del Team Petronas ha chiuso in seconda posizione ad appena 51 millesimi di distacco dal compagno di squadra Fabio Quartararo. Il centauro della Yamaha è stato dunque assoluto protagonista in Malesia e ha fatto capire che può essere un buon outsider nel corso del campionato che inizierà tra un mese, oggi ha avuto modo di provare delle nuove componenti e di iniziare il lavoro di messa a punto in vista dell’inizio del Mondiale.

Franco Morbidelli ha analizzato la sua prestazione tramite alcune dichiarazioni rilasciate attraverso il comunicato stampa della scuderia: “Mi sento bene, è stato un primo giorno positivo per noi. Siamo andati subito veloce e abbiamo fatto le modifiche giuste alla moto per trovare il giusto feeling. Abbiamo fatto 62 giri che è un buon numero per il primo giorno. L’arrivo di un po’ di pioggia ha rallentato il lavoro del pomeriggio ma abbiamo fatto un buon lavoro alla mattina e nella prima parte del pomeriggio. Domani proveremo altre piccole cose che abbiamo in programma e sono molto contento. Siamo un po’ più veloci sul rettilineo ed è positivo, era una cosa che volevamo. Sono molto contento del lavoro svolto da Yamaha e sono contento di come mi supportano“.

Foto: Lapresse