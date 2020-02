Jorge Lorenzo, MotoGP: “La Yamaha non mi ha fatto provare la nuova moto, volevo dare la mia opinione”

Jorge Lorenzo è tornato in sella alla Yamaha nel ruolo di collaudatore in occasione della terza giornata di Test MotoGP a Sepang. Lo spagnolo aveva saltato i primi due giorni in pista a Malesia, oggi invece è tornato sul circuito per raccogliere dati utili alla scuderia di Iwata. Il pluri Campione del Mondo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: “Per alcuni motivi la Yamaha non mi ha fatto provare la nuova moto. Sarebbe stato interessante dare la mia opinione. In questi due giorni ho rilevato due punti deboli su cui bisogna lavorare: ci mancano i cavalli e la velocità. Questa moto non è cambiata molto da quando sono andato via”.

L’iberico ha poi proseguito: “Quando ho annunciato il mio ritiro, la Yamaha si è interessata molto a me. Come collaudatore non avrò alcun tipo di stress, anche se mi mancherà l’adrenalina di poter essere in gara. Quando sei in lotta per il titolo riesci a compensare tutti i momenti negativi, ma quando non hai questa possibilità le sensazioni non sono buone e nemmeno pensare di aver vinto cinque mondiali aiuta”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse