MotoGP, Maverick Vinales è subito positivo: “Potrei già fare il ritmo gara”

Si è conclusa la prima giornata di test della MotoGP a Sepang, con il via ufficiale alla stagione 2020: al sito iberico Marca.com ha parlato lo spagnolo Maverick Vinales, che ha dichiarato di aver avuto buone sensazioni con tutte le tre moto provate nelle prime otto ore di lavoro stagionale.

Così il pilota spagnolo commenta la prima giornata: “È difficile trarre una conclusione. Ora stiamo lavorando per trarre tutte le informazioni e conclusioni per domani. Sono contento che non appena sono salito in sella avrei già potuto fare il ritmo della gara. Altrimenti, si può sempre migliorare“.

Sulle tre moto testate: “Tutte le moto erano un mix. Dobbiamo sfruttare al meglio ognuna e stiamo provando diverse configurazioni. È difficile andare sempre forte, saltando da una moto all’altra. Non è semplice cogliere le sensazioni, ma sono contento perché ero già sul passo dell’1:59 già al quarto giro. È quello che mi aspettavo per oggi. Come sempre, abbiamo un grande potenziale“.

Sulla tre giorni di test in generale: “Alla fine, ognuno ha il proprio piano. Abbiamo le stesse cose da testare. Ad esempio, oggi ci siamo concentrati molto sulla configurazione, non abbiamo provato nuove cose per la massima velocità, che abbiamo, domani sicuramente lo faremo. Ci sono diverse cose sull’aerodinamica, vediamo se ci aiuteranno“.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse