MotoGP, Maverick Vinales: “Giornata molto positiva, non cerco il giro veloce. Mi piacciono le gomme”

Maverick Vinales ha concluso al sesto posto la seconda giornata di Test MotoGP a Sepang. Lo spagnolo è raggiante al termine di questa intensa giornata in terra asiatica come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca: “Giornata molto positiva, sono contento del lavoro che abbiamo svolto: abbiamo migliorato le sensazioni di ieri e, soprattutto, il ritmo. Domani proveremo a fare un altro passo in avanti in modo da essere più preparati per la gara in Qatar. Ho lavorato con due moto in versione 2020, cercando la configurazione migliore, quella più confortevole. Soprattutto è stato importante capire le gomme perché sono un po’ diverse rispetto all’anno scorso“.

Maverick Vinales si è soffermato proprio sugli pneumatici: “Mi piace come stanno andando, sono abbastanza costanti ma in un giro non abbiamo ancora spinto abbastanza per vedere dove siamo: vediamo se domani possiamo farlo, c’è del lavoro da fare“. Fabio Quartararo ha firmato ancora il miglior tempo ma l’iberico non sembra essere preparato: “I nostri lavori sono totalmente diversi, lui è stato molto veloce e sarà davanti fin dalla prima gara. Dobbiamo essere pronti a combattere, ora stiamo cercando di correggere gli errori dell’anno scorso. Comunque io non mi sto concentrando sul giro veloce“.

Foto: Valerio Origo