VIDEO Yamaha adotta l’abbassatore nei Test MotoGP: soluzione copiata a Ducati per migliorare la partenza

La Yamaha ha utilizzato l’abbassatore in occasione dei Test MotoGP a Sepang. Si tratta di uno strumento per ottimizzare la partenza, è una soluzione già adottata dalla Ducati che la scuderia di Iwata ha voluto “copiare” per migliorare la sua partenza. Il team dei tre diapason non lascia nulla al caso perché l’obiettivo è quello di battagliare con Marc Marquez per il titolo iridato: Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono particolarmente agguerriti. Di seguito il VIDEO del tester giapponese della Yamaha che utilizza l’abbassatore durante i Test MotoGP a Sepang.

Foto: Lapresse