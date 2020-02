VIDEO MotoGP, Test Sepang 2020: il resoconto del day-2 con tutti gli aggiornamenti

La seconda giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang, in Malesia, ha fornito diversi spunti d’interesse a partire dai notevoli progressi di KTM. Programma di lavoro molto intenso anche da parte di Yamaha, Suzuki e Ducati, impegnate a testare dei nuovi pezzi per trovare la messa a punto ideale della moto, mentre Marc Marquez continua a girare nonostante il dolore alla spalle per raccogliere dati preziosi. Di seguito il resoconto con gli aggiornamenti da Sepang nel day-2 dei test per la MotoGP:

VIDEO RESOCONTO DAY-2 TEST SEPANG 2020 MOTOGP:





