Francesca Novello sul fidanzato Valentino Rossi: “Ha una mostruosa voglia di andare avanti, non farà un passo indietro”

Valentino Rossi proseguirà la sua avventura in MotoGP nel 2021 oppure si ritirerà? Questa è una delle domande più ricorrenti nell’universo sportivo negli ultimi giorni, il Dottore oggi ha chiuso in decima posizione la prima giornata di Test a Sepang e ha così incominciato la sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale. Il nove volte Campione del Mondo compirà 41 anni il prossimo 16 febbraio e ha un amore viscerale per le due ruote, molti addetti ai lavori hanno espresso dei dubbi riguardo al fatto che possa realmente appendere il casco al chiodo.

Sulla vicenda si è espressa anche Francesca Sofia Novello, la fidanzata del centauro di Tavullia. La bellissima modella sarà impegnata questa sera nella conduzione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, la 25enne è intervenuta nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata della kermesse canora ed è stata molto chiara riguardo ai piani del suo amato: “Valentino sa il fatto suo, se ritiene opportuno fare un passo indietro´lo farà. Io non credo perché ha una voglia di andare avanti mostruosa”.

Foto: Lapresse

Dichiarazioni da gazzetta.it