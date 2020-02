MotoGP, Fabio Quartararo si candida sin da subito ad anti-Marquez

Se il buongiorno si vede dal mattino... nel caso di Fabio Quartararo c’è di che ben sperare in questo Mondiale MotoGP 2020. Certo, è assolutamente troppo prematuro fare previsioni o bilanci dopo le prime otto ore di test pre-stagionali di Sepang (Malesia) ma il pilota francese sta continuando ad inanellare risultati, tempi e prestazioni impressionanti e ha esordito nel migliore dei modi anche nel Day-1 di questa sessione. Il portacolori del team Yamaha Petronas è sostanzialmente ripartito da dove aveva lasciato: in vetta.

Oggi ha chiuso il turno con il miglior tempo (precedendo proprio il compagno di scuderia Franco Morbidelli) sfruttando una moto ancora non impostata completamente con i dettagli del 2020. La bontà del pacchetto della scorsa annata dovrà essere il punto di partenza di questa nuova stagione con la consapevolezza che il talento classe 1999 non potrà che compiere decisi passi in avanti verso l’eccellenza. Nel 2019, per esempio, il nativo di Nizza sapeva essere dominante il sabato nel corso delle qualifiche, salvo poi cedere qualcosa la domenica in gara al cospetto di un Marc Marquez che, invece, sapeva estrarre il massimo da sé e dalla sua Honda.

Quest’anno Fabio Quartararo vuole raggiungere questo livello e centrare risultati importanti. Innanzitutto mettere a segno la prima vittoria in carriera nella classe regina, quindi provare davvero a mettere in dubbio il dominio del Cabroncito a livello di titolo mondiale. Certamente non sarà un obiettivo semplice, e dopotutto in questi anni lo hanno fallito praticamente tutti, ma il ventenne transalpino sembra pronto a stupire. La sua speranza è che la moto lo assecondi come avvenuto nella scorsa annata e quanto visto oggi a Sepang non può che averlo rincuorato. Vedremo nei prossimi due giorni, e nei test qatarioti di Losail, se la M1 si confermerà una moto di alto lignaggio.

“El Diablo” vuole bruciare le tappe ed è pronto a sfidare “Sua Maestà” Marc Marquez in questo Mondiale 2020. La stoffa c’è, il carattere non manca, starà ora alla scuderia di Iwata mettergli nelle mani un mezzo sufficientemente capace di farlo correre al massimo delle proprie possibilità. Il grande sogno, in teoria, sarebbe dovuto partire dal 2021, ovvero con lo sbarco nel team ufficiale, ma il francese vuole provarci sin da subito. E siamo certi che non lascerà nulla di intentato per cullare il suo obiettivo…

Foto: Lapresse