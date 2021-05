LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: orario TV8 in chiaro. Leclerc in pole, aggiornamenti cambio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.15: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani per la gara alle ore 15.00.

16.13: A questo punto sarà da capire se la Ferrari avrà riportato danni o meno. Nel caso in cui Leclerc potrà partire dalla pole, avrà una grande chance per far sua la gara e vincere davanti al proprio pubblico. In questo senso, tanto dipenderà anche dalla partenza. Discorso diverso per Hamilton che, in settima posizione, farà molta fatica e dovrà cercare limitare i danni.

16.10: Ferrari che non realizzava una pole-position da un anno e sei mesi. Una vita per il Cavallino Rampante.

LECLERC CRASHES, BUT TAKES POLE! He brings out the red flag after hitting the barriers, and the session will not be restarted#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BG46Wf4pxY — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

16.08: A questo punto sarà da verificare la condizione della monoposto di Leclerc. Ci si riferisce alla scatola del cambio perché in caso di danno, Charles dovrà partire non in pole, ma perdendo cinque posizioni (penalità).

16.06: Ferrari dunque che si conferma particolarmente veloce a Montecarlo, ottenendo una pole che mancava da più di un anno.

16.04: E dunque con questo incidente arriva la pole-position di Charles Leclerc con la Ferrari a precedere di 0″230 Verstappen e di 0″255 Bottas. Sainz scatterà dalla seconda fila, mentre male Hamilton che sarà in quarta fila dalla settima piazzola, in difficoltà con le gomme.

16.02: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.346 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.255 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.265 5

5 Lando NORRIS McLaren+0.274 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.554 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.749 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.073 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.227 5

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.433 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 4

13 Lance STROLL Aston Martin- – 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

16.01: Scatta la bandiera rossa, quindi, e non cambia più nulla.

16.00: CHARLES LECLERC IN POLE POSITION MA A MURO!!!! Errore nella zona della piscina e macchina distrutta.

15.58: Verstappen non migliora il proprio crono, mentre Norris è quinto a 0″265.

15.57: Si lancia Verstappen per il suo tentativo.

15.56: I piloti, dopo essere rientrati ai box per cambiare le gomme, montano le mescole nuove per l’ultimo tentativo.

15.56: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.346 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.230 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.255 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.265 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.461 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.554 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.749 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.073 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.341 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.433 6

11 Esteban OCON Alpine- – 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 4

13 Lance STROLL Aston Martin- – 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.55: Arriva Norris che si classifica in quinta posizione a 0″461, Hamilton scala in settima posizione a 0″749 davanti a Vettel.

15.53: ARRIVA LECLERC!! 1’10″346 per il monegasco a precedere di 0″230 Verstappen e di 0″255 Bottas. Sainz è quarto a 0″265, mentre Hamilton solo sesto a 0″749.

15.51: 1’10″576 per Verstappen a precedere di 0″060 Bottas.

15.51: Due giri di riscaldamento per la Ferrari.

15.50: Tutti con gomma nuova soft, tranne Giovinazzi. Verstappen si lancia.

15.48: VIA ALLA Q3!!!

15.47: Fondamentale minimizzare gli errori su di un circuito di questo genere.

15.45: La Ferrari può davvero giocarsela per la pole-position.

15.44: Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen e Russell eliminati.

15.43: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.597 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.053 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.098 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.209 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.434 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.519 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.582 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.712 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.812 4

11 Esteban OCON Alpine+0.889 4

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.001 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.003 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.045 4

15 George RUSSELL Williams+1.233 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.42: Capolavoro di Giovinazzi che ottiene la top-10 con l’Alfa Romeo a 0″812.

15.40: ARRIVA LECLERC! 1’10″597 per il monegasco che migliora e si porta in vetta alla grande. Verstappen è a 0″053, Botta 0″098 e Sainz 0″209.

15.36: Tutti dentro ora per questo secondo colpo della Q2.

15.33: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.650 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.272 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.381 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.399 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.528 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.543 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.659 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.809 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.979 3

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.199 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.226 3

13 Esteban OCON Alpine+1.361 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.368 3

15 George RUSSELL Williams+1.526 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

17 Fernando ALONSO Alpine- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.32: La pista migliora inevitabilmente e Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’10″650 a precedere di 0″156 Sainz e di 0″272 Leclerc.

15.31: Norris si inserisce tra le due Ferrari, con 0″225 di distacco da Sainz.

15.30: LE DUE FERRARI VOLANO A MONTECARLO!!! 1’10″806 per Sainz a precedere di 0″231 Leclerc. Verstappen è terzo a 0″234 ed Hamilton a 0″372.

15.27: I piloti effettuano più di un giro di lancio.

15.26: Tutti in pista con gomme soft.

15.25: Ha di che festeggiare anche Williams, che potrebbe ambire al Q3 con Russell.

15.22: Oltre a Mick Schumacher che non ha preso parte alla qualifiche, escono Mazpein, Latifi, Alonso e Tsunoda.

15.21: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:10.938 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.175 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.186 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.383 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.386 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.622 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.706 1

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.720 2

10 Esteban OCON Alpine+0.802 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.809 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.961 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.041 2

14 George RUSSELL Williams+1.078 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.140 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.158 2

17 Fernando ALONSO Alpine+1.267 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.428 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.20: TERMINA IL Q1!

15.17: Non si migliora Hamilton, per via del tanto traffico sul circuito.

15.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:10.938 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.175 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.186 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.383 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.386 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.622 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.706 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.041 2

10 George RUSSELL Williams+1.078 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.140 1

12 Esteban OCON Alpine+1.187 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.194 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.233 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.672 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.927 2

17 Fernando ALONSO Alpine+2.042 2

18 Nicholas LATIFI Williams+2.111 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.427 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.13: Solo settimo Lewis Hamilton ora a 0″684, mentre Sainz è quinto a 0″386.

15.11: Leclerc ora è secondo! Il distacco da Bottas è di 0″175 per il monegasco.

15.10: Valtteri Bottas migliora e conquista la vetta con il crono di 1’10″938 a precedere Verstappen di 0″186 e Lando Norris di 0″383. Sainz è quarto a 0″386 immediatamente davanti a Leclerc.

15.09: Tantissimi crono in miglioramento con Verstappen che si porta al comando con il crono di 1’11″124 a precedere di 0″197 Norris, di 0″200 Sainz e di 0″426 Leclerc.

15.08: Tantissimo traffico in questo momento, con Raikkonen che commettere un errore:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.341 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.453 1

4 Lance STROLL Aston Martin+0.638 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.648 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.736 1

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.791 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.816 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.868 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.269 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.416 1

12 Fernando ALONSO Alpine+1.639 1

13 Esteban OCON Alpine+1.647 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.128 1

15 George RUSSELL Williams+2.224 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.791 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.387 1

18 Charles LECLERC Ferrari+3.534 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+8.419 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

15.07: Arriva la Ferrari di Sainz con il crono di 1’11″431 a precedere di 0″181 Verstappen e di 0″453 Bottas.

15.06: La pista evolve velocemente, con Norris che comanda sempre con il tempo di 1’12″676 a precedere di 0″191 Gasly e di 0″311 Verstappen. Tutti i piloti in pista con le gomme soft.

15.04: Arrivano i primi crono: Norris con il tempo di 1’12″676 precede Verstappen di 311 millesimi e di 753 Giovinazzi.

15.03: Sul tracciato anche le due Red Bull con le gomme soft.

15.01: Subito in pista Mazepin con la Haas.

15.00: VIA ALLE QUALIFICHE!!

ORARIO TV8 QUALIFICHE GP MONACO 2021: DIRETTA IN CHIARO

LA CRONACA DELLE FP3

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

13.07 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.00 per le qualifiche del GP di Monaco 2021 di F1. Un saluto sportivo e a più tardi.

13.06 La Mercedes sembra in difficoltà, ma è difficile pensare che Hamilton, tra poche ore, non sia in lizza per giocarsi la pole. Staremo a vedere. Il favorito resta comunque Max Verstappen.

13.04 Oggi pomeriggio alle 15.00 la Ferrari si giocherà la prima fila nel GP di Monaco. A Montecarlo si è materializzata un’occasione da prendere al volo! Sappiamo quanto nel Principato sia fondamentale partire davanti: sorpassare in gara è quasi impossibile. Peraltro la strategia dei team dovrebbe prevedere una sola sosta, perché il degrado delle gomme è molto contenuto.

13.03 L’immagine della Haas di Schumacher distrutta dopo l’incidente.

🚩 RED FLAG 🚩 Mick Schumacher has a big crash, but he is safely out of the car #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/KH5sG35jLR — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

13.01 La Ferrari c’è, possiamo dirlo senza timore. Il telaio della SF21 si adatta benissimo alle stradine del Principato. La pole-position sarà difficile con questo Verstappen e aspettiamoci anche il ritorno di Hamilton. Eppure sperare nel colpo grosso non è utopia.

13.00 Mick Schumacher sta bene dopo l’incidente.

12.59 La classifica finale delle FP3 del GP di Monaco 2021 a Montecarlo:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.294 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.047 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.258 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.471 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.523 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.694 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.726 3

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.004 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.063 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.243 3

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.245 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.406 3

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.665 3

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.845 3

15 Fernando ALONSO Alpine+2.035 3

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.096 3

17 George RUSSELL Williams+2.153 5

18 Nicholas LATIFI Williams+2.181 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.228 3

20 Esteban OCON Alpine+2.320 2

12.58 INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER! Finisce contro le barriere al Casinò con la Haas. La sessione finisce qui, BANDIERA ROSSA! mancavano appena 1’40” al termine.

12.57 Verstappen scatenato. Non si migliora per appena 15 millesimi.

12.56 Hamilton 7° a 0.726.

12.55 Si scuote la Mercedes, ma Bottas è comunque 4° a 0.471 da Verstappen.

12.55 Max Verstappen gela la Ferrari e si porta al comando in 1’11″294, appena 0.047 meglio di Sainz.

12.54 Stupisce vedere Hamilton sesto e Bottas settimo…Solo pre-tattica?

12.53 Perez sale in quarta posizione a 0.481. 9° Vettel, che scavalca Giovinazzi, ora 10°.

12.52 279 km/h di velocità per Leclerc all’uscita dal tunnel. Si migliora, ma resta 2° a 0.211 da Sainz.

12.52 Si lancia ora Charles Leclerc. Intanto attenzione alla McLaren, Norris è risalito sino al 4° posto, ma a ben 0.647 da Sainz.

12.50 VERSTAPPEN RESTA DIETRO! Si migliora, ma è 2° a 0.144 da Sainz.

12.50 Dieci minuti alla conclusione, ora si farà davvero sul serio. La Ferrari dà la sensazione di potersela giocare…

12.49 Tutti in pista con gomme soft.

12.48 SI RICOMINCIA! Ultimi 12 minuti.

12.47 La Williams di Latifi dopo l’incidente.

🚩 RED FLAG 🚩 Nicholas Latifi finds the wall near the swimming pool and the session is red-flagged whilst car recovery begins#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/UB0QZfDELu — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

12.45 E’ già stata portata via la Williams. Si sta pulendo la pista, a breve si ricomincia.

12.44 La classifica parziale. Sempre Ferrari in testa!

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.341 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.144 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.317 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.647 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.679 2

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.743 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.794 2

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.957 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.198 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.285 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.359 2

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.544 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.618 2

14 Fernando ALONSO Alpine+1.988 2

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.049 2

16 Nicholas LATIFI Williams– 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.181 2

18 George RUSSELL Williams+2.204 3

19 Esteban OCON Alpine+2.273 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.458

12.42 BANDIERA ROSSA! Latifi (Williams) è andato a sbattere contro le barriere all’uscita dalle piscine!

12.41 SI MIGLIORA SAINZ! 1’11″341! E lo spagnolo ha trovato anche traffico con la Ferrari!

12.41 Leclerc finisce lungo in frenata alla Santa Devota.

12.40 Attendiamoci ora i fuochi d’artificio negli ultimi 20 minuti.

12.39 Bene Kimi Raikkonen, 8° davanti a Giovinazzi. Grande occasione anche per la Alfa Romeo a Monaco.

12.39 Non si migliorano per ora Sainz e Leclerc.

12.38 Al momento è ultimo Mick Schumacher con la Haas. Questo tracciato era amatissimo da suo padre.

12.37 Stupisce il russo Mazepin, 15° con la Haas.

12.35 Sainz e Leclerc rientrano in pista con gomme soft.

12.34 Fa tanta fatica la Alpine a Montecarlo: 14° Alonso, 17° Ocon. Lo spagnolo paga ben 1″8.

12.33 PAZZESCO! Lieve tamponamento di Norris nei confronti di Sainz! C’è stata una incomprensione all’ultima curva! Non dovrebbero esserci danni alla Ferrari.

12.33 La classifica aggiornata:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.452 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.206 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.568 1

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.632 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.683 2

7 Lando NORRIS McLaren+0.828 1

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.111 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.174 2

10 Lance STROLL Aston Martin+1.277 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.433 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.514 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.766 1

14 Fernando ALONSO Alpine+1.877 2

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.938 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.070 1

17 Esteban OCON Alpine+2.162 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.290 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.767 2

20 George RUSSELL Williams+3.102 2

12.32 Ora quasi tutti i piloti sono rientrati ai box, comprese le Ferrari.

12.31 Norris 7°, Ricciardo 13°. Su questa pista la McLaren sembra oggettivamente indietro rispetto alla Ferrari.

12.30 Siamo a metà sessione ed è in testa la Ferrari con Carlos Sainz!

12.29 Per quanto si sta vedendo, la Ferrari è come minimo da seconda fila in qualifica. Poi è chiaro che a Montecarlo serve anche tanta fortuna, considerando il traffico e gli incidenti.

12.28 La Ferrari si sta confermando a proprio agio tra le strade del Principato. Potrà veramente giocarsi la pole oggi pomeriggio?

12.27 14 giri percorsi da Sainz con le soft, 13 da Leclerc.

12.26 SAINZ AL COMANDO! Fa 33 millesimi meglio di Verstappen! 5° Bottas a 0.632!

12.26 Ottimo sin qui Antonio Giovinazzi, 8° con l’Alfa Romeo.

12.26 La classifica parziale delle FP3.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.485 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.173 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.362 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.535 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.650 1

6 Lando NORRIS McLaren+0.795 1

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.875 1

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.078 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.141 1

10 Lance STROLL Aston Martin+1.358 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.481 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.592 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.733 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.065 1

15 Nicholas LATIFI Williams+2.257 1

16 Fernando ALONSO Alpine+2.275 1

17 Esteban OCON Alpine+2.382 1

18 George RUSSELL Williams+3.069 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.464 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.728 2

12.25 Hamilton è 4° a mezzo secondo da Verstappen.

12.23 Verstappen guida con 0.173 su Leclerc e 0.362 su Sainz. Comunque ottima Ferrari sin qui.

12.23 1’11″485 per Verstappen, vola in testa.

12.22 Hamilton sale in quinta piazza a 0.581.

12.22 Perez è ottimo quarto a 0.477 da Leclerc, ma con gomme medie.

12.21 Per il momento Bottas è 5° a 0.712, Hamilton 12° a 1″620. Partenza lenta per le Mercedes, ma sappiamo che in qualifica saranno lì a giocarsi la pole.

12.20 ECCO VERSTAPPEN! Si porta a soli 101 millesimi da Leclerc, in seconda posizione.

12.19 Perez sale in terza piazza a 0.709, ma con gomme medie. Stupisce che Verstappen sia quarto a 0.837 con le soft. Probabile che l’olandese abbia un maggior quantitativo di benzina.

12.17 Sainz trova traffico ed è secondo a 0.525 da Leclerc. Sempre due Ferrari davanti! Ancora nessun tempo per le due Mercedes.

12.17 TEMPONEEEEEEEEEE!!! 1’11″658 per LECLERC! Verstappen è secondo, ma a 0.837!

12.16 Soft anche per Bottas. Perez è 4° a 0.701 da Leclerc, ma con gomme medie. Le Ferrari stanno utilizzando le soft, così come Verstappen, Hamilton e Bottas.

12.15 Ecco finalmente Lewis Hamilton con le gomme soft.

12.15 Per ora Verstappen è 5° a 1″1. Ancora ai box sia Hamilton sia Bottas.

12.14 SI MIGLIORA ANCORA LECLERC! 1’12″223! 2° Sainz a 0.310. Due Ferrari davanti.

12.13 Sainz si riprende la vetta in 1’12″533. Ora attendiamo la risposta della Red Bull.

12.12 Ancora ferme ai box le Mercedes e le Aston Martin. Entrano ora le Red Bull: soft per Verstappen, medie per Perez.

12.11 1’12″633 per Leclerc, inizia ad essere un crono interessante. Il monegasco rifila 0.667 al compagno di squadra spagnolo.

12.10 Sainz subito in testa in 1’13″300! 0.132 su Raikkonen. Sono tempi ancora alti.

12.09 In pista anche Carlos Sainz con mescole soft.

12.08 La pioggia caduta nella notte ha tolto un po’ di grip all’asfalto.

12.07 ECCO LA FERRARI! Gomme soft per Charles Leclerc.

12.06 1’16″087 il tempo di Giovinazzi, molto alto.

12.06 Gomme hard per le Haas di Schumacher e Mazepin.

12.05 In pista anche la McLaren di Ricciardo con le soft.

12.04 Anche Antonio Giovinazzi in pista con le soft. Per ora in attesa Ferrari, Mercedes e Red Bull.

12.03 Kimi Raikkonen rompe gli indugi e scende in pista con l’Alfa Romeo. Gomme soft per il campione del mondo del 2007.

12.02 Calma piatta. Ancora tutti ai box.

12.01 Per ora nessun pilota è ancora sceso in pista.

12.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3 del GP di Monaco 2021 di F1 a Montecarlo!

11.59 Oggi i tifosi occuperanno in tribuna il 40% della capienza disponibile. Un passo avanti importante. Ricordiamo che nel 2020 non si era disputato il GP di Monaco.

11.58 Charles Leclerc saluta il pubblico di casa.

Waving hello to the home crowd 👋 Who’s ready for some Free Practice 3? 🙋‍♂️🙋‍♀️#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/5bOkbUGqWC — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

11.57 A Montecarlo ha piovuto nella notte. Ora il cielo è nuvoloso, ma la pista è asciutta.

11.55 Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP di Monaco è stato Olivier Panis, che nella folle edizione del 1996 si impose partendo dalla 14ma posizione. Il francese è anche il solo ad aver primeggiato a Montecarlo scattando fuori dalla top-ten.

11.53 Come se non bastasse, dal 1986 in poi, il vincitore è scaturito dai primi tre qualificati per 33 volte su 34 (97,0%)!

11.52 Dal 2004 in poi, il poleman ha vinto 12 volte su 16, portando la percentuale di successo di chi scatta davanti a tutti al 75,0%!

11.51 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (45,5%) il vincitore è partito dalla pole position. Attenzione però, perché la situazione cambia radicalmente se si guarda ai tempi recenti…

11.48 Il record di vittorie consecutive (6) è detenuto dalla McLaren. Il team di Woking ha trionfato ininterrottamente tra il 1988 e il 1993. Nel primo caso con Alain Prost, nei successivi cinque con Ayrton Senna. A onor del vero, si può notare come la McLaren abbia primeggiato per 9 volte in 10 anni tra il 1984 e il 1993, mancando solo l’edizione 1987!

11.46 Però, come si può notare, fra di essi il solo Alonso è stato in grado di imporsi in due edizioni consecutive con due monoposto differenti.

11.45 È incredibile notare come vi sia una marea di piloti capaci di vincere con due team diversi, ma al tempo stesso nessuno sia riuscito a imporsi con tre squadre differenti. Infatti, gli uomini in grado di primeggiare con due vetture sono ben undici! Si tratta di Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo 1950, Maserati 1957); Maurice Trintignant (Ferrari 1955, Cooper 1958); Stirling Moss (Maserati 1956, Lotus 1960 e 1961); Graham Hill (Brm 1963, 1964, 1965 e Lotus 1968, 1969); Jackie Stewart (Brm 1966, Tyrrell 1971 e 1973); Jody Scheckter (Wolf 1977, Ferrari 1979); Ayrton Senna (Lotus 1987, McLaren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993); Michael Schumacher (Benetton 1994, 1995 e Ferrari 1997, 1999, 2001); Fernando Alonso (Renault 2006, McLaren 2007); Lewis Hamilton (McLaren 2008, Mercedes 2016 e 2019) e Sebastian Vettel (Red Bull 2011, Ferrari 2017).

11.43 Guardando agli uomini in attività, se ne contano sette a vantare almeno un ingresso nella top-three. Al riguardo va rimarcato come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel abbiano la possibilità teorica di raggiungere Senna, in quanto hanno sinora collezionato 7 podi.

7 (3-2-2) – HAMILTON Lewis

7 (2-5-0) – VETTEL Sebastian

4 (2-1-1) – RÄIKKONEN Kimi

4 (2-1-1) – ALONSO Fernando

4 (1-1-2) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

11.42 Sul fronte dei podi, non sorprende come il pilota con il maggior numero di top-three a Montecarlo sia Ayrton Senna, issatosi a quota 8. Ai suoi sei successi (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), il brasiliano aggiunge anche il secondo posto del 1984 e la terza posizione del 1986. Va dunque rimarcato come il paulista si sia sempre piazzato fra i primi tre quando è arrivato al traguardo. Infatti nel 1985 e nel 1988 si dovette ritirare rispettivamente a causa di un problema meccanico e di un clamoroso errore di distrazione, quando aveva il successo in pugno.

11.40 Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, anche Ferrari (10), Williams (7), Mercedes (5), Red Bull (5) e Alfa Romeo (1) vantano pole position nel GP di Monaco.

11.37 Guardando alle squadre, anche questa graduatoria è comandata dalla McLaren, con 11 pole. Di esse, 4 portano la firma di Ayrton Senna (1988, 1989, 1990, 1991). Ne hanno raccolte 2 Alain Prost (1984, 1986) e Mika Häkkinen (1998, 1999), mentre se ne conta 1 anche per David Coulthard (2001), Kimi Räikkönen (2005) e Fernando Alonso (2007).

11.35 C’è anche un italiano capace di scattare davanti a tutti nel Principato. Si tratta di Jarno Trulli, che nel fatidico 2004 fu il più veloce di tutti in qualifica.

11.32 Guardando ai piloti in attività, se ne contano cinque con all’attivo delle pole position a Montecarlo, senza però che vi sia qualcuno al di sopra degli altri. Si contano 2 pole per Fernando Alonso (2006, 2007), Lewis Hamilton (2015, 2019), Kimi Räikkönen (2005, 2017) e Daniel Ricciardo (2016, 2018). Infine ne ha arpionata 1 anche Sebastian Vettel (2011).

11.30 Capitolo pole position, anche in questo caso nessuno può competere con Ayrton Senna, il quale è il solo a essere risultato il più veloce in qualifica per ben 5 volte (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). Il brasiliano non è però l’unico ad aver firmato 4 pole consecutive. L’impresa è riuscita anche a Juan Manuel Fangio (1950, 1955, 1956, 1957). Bisogna infatti ricordarsi di come il GP non si sia disputato fra il 1951 e il 1954.

11.28 Sul fronte delle squadre, la McLaren è la regina indiscussa, avendo ottenuto ben 15 vittorie con sette piloti differenti. Fra di essi, spicca indiscutibilmente Ayrton Senna con 5 trionfi, peraltro consecutivi (1989, 1990, 1991, 1992, 1993); anche Alain Prost ha però saputo lasciare il segno, primeggiando 4 volte (1984, 1985, 1986, 1988); si contano poi 2 successi per David Coulthard (2000, 2002); mentre hanno arpionato 1 affermazione anche Mika Häkkinen (1998), Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2007) e Lewis Hamilton (2008).

Tra le scuderie attualmente impegnate in Formula Uno, hanno già vinto anche Ferrari (9 volte), Mercedes (5), Red Bull (4), Williams (3) e Alfa Romeo (1).

11.25 Nella storia del Gran Premio di Monaco, ci sono anche 2 successi italiani. Il primo è datato 1982 e porta la firma di Riccardo Patrese, impostosi in una gara dal finale caotico. Dopodiché, nel 2004, Jarno Trulli ha colto proprio nel Principato l’unica affermazione della sua carriera.

11.23 Sono invece ben cinque i piloti in attività a vantare affermazioni a Montecarlo. Fra di essi si distingue Lewis Hamilton, passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 3 occasioni (2008, 2016, 2019). Sono 2 le affermazioni di Fernando Alonso (2006, 2007) e di Sebastian Vettel (2011, 2017), mentre hanno primeggiato 1 volta Kimi Räikkönen (2005) e Daniel Ricciardo (2016).

11.20 Il brasiliano detiene anche il primato di successi consecutivi, essendo il solo ad aver trionfato in 5 edizioni di fila.

11.18 Il pilota più blasonato di sempre è tuttora Ayrton Senna, unico uomo capace di imporsi per 6 volte (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993).

11.15 Le origini del Gran Premio di Monaco sono antecedenti alla nascita del Mondiale di Formula Uno. L’edizione inaugurale della gara risale addirittura al 1929, quando venne creata su impulso di Antony Noghès. Ben presto l’evento guadagnò popolarità e prestigio, tanto da essere ritenuto uno dei più importanti nello scenario delle corse automobilistiche già negli anni ’30. Con la nascita del campionato iridato, il GP venne inserito nel programma della prima stagione (1950), salvo poi vivere un momento di crisi. Cionondimeno, dal 1955 in poi la competizione tenuta nel Principato non è mai venuta meno se non nel 2020, quando è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Quella del 2021 sarà quindi la 67ma edizione della storia. Solo il Gran Premio d’Italia e quello di Gran Bretagna, inseriti nel calendario di ogni edizione del Mondiale, possono vantare un numero maggiore di presenze.

11.14 Dopo aver mancato l’appuntamento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, il Gran Premio di Monaco fa il suo ritorno nel calendario del Mondiale di Formula Uno. Domenica 23 maggio la Formula Uno ritroverà quindi una delle proprie istituzioni. Nonostante il tracciato, ricavato per le strade di Montecarlo, sia ormai considerato anacronistico, la gara rimane una delle più iconografiche in assoluto. Non solo per il Circus, ma per l’intero panorama del motor sport. Infatti il GP è ritenuto una delle competizioni più prestigiose in assoluto assieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 ore di Le Mans.

11.12 A Montecarlo si svolgeranno le FP3 alle 12.00 e le qualifiche alle 15.00.

11.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Monaco 2021.

Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

ORARIO QUALIFICHE GP MONACO 2021 SU TV8

HA PIOVUTO A MONTECARLO NELLA NOTTE. MA FP3 ASCIUTTA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato cittadino di Montecarlo le scuderie e i piloti affineranno gli ultimi particolari prima delle qualifiche (ore 15.00), decisive per definire la griglia di partenza della gara di domani.

Per le oggettive difficoltà nei sorpassi su questa pista, trovare il set-up ideale sarà fondamentale. La Ferrari arriva all’appuntamento con buone chance. La Rossa, infatti, nel corso delle prove libere del giovedì ha messo in mostra una buona velocità sia nell’attacco al tempo che sul passo gara, pertanto ci si possono aspettare dei riscontri all’altezza. La macchina di Maranello è dotata di un’ala posteriore da alto carico con profilo rettilineo e flap con V centrale minima e di una anteriore con flap a maggiore inclinazione che hanno dato i frutti sperati.

Ci sarà, però, da aspettarsi la reazione di Red Bull e di Mercedes che non vorranno cedere lo scettro tanto facilmente. Nel corso del day-1 entrambi i team non si sono dannati l’anima, evidenziando però dei problemi con la messa a punto. La sensazione è che mettendo insieme i pezzi del puzzle certi valori torneranno a ristabilirsi. Non resta che attendere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse