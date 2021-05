F1 su TV8, orario gara GP Monaco 2021: programma, tv, diretta Montecarlo in chiaro

Domenica 23 maggio (ore 15.00) si disputa il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Si preannuncia una domenica estremamente appassionante e avvincente, si tratta della gara con più fascino e più glamour dell’intero campionato, che torna a essere grande protagonista dopo la cancellazione dell’anno scorso. Un grande spettacolo che tutti gli appassionati della massima categoria del motorsport potranno godersi anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 oltre che su Sky per tutti gli abbonati.

L’Italia vuole sognare in grande con la Ferrari. Charles Leclerc ha conquistato la pole position, ma è andato a sbattere a due minuti dal termine delle qualifiche e si teme per l’integrità del suo cambio. Il monegasco rischia di non poter scattare al palo perché potrebbe essere necessaria una sostituzione. La speranza è che il danno non sia così grave e che dunque il giovane del Principato possa partire davanti a tutti per inseguire la vittoria. Attenzione anche all’altra Rossa di Carlos Sainz, ottimo quarto. Lewis Hamilton è soltanto settimo e dovrà inseguire una difficile rimonta per limitare i danni nei confronti di Max Verstappen (secondo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP MONACO F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 23 MAGGIO:

15.00 GP Monaco 2021 – Gara

GP MONTECARLO F1 2021: COME VEDERLO SU TV8

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

GP MONTECARLO F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Diretta streaming su tv8.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse