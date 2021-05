F1, Charles Leclerc in pole, ma si schianta. Quali danni per la Ferrari? Si teme per il cambio

Pomeriggio agrodolce per la Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo in qualifica, riportando il Cavallino Rampante in pole position per la prima volta dall’ottobre del 2019. Una prestazione ottenuta nel primo giro lanciato, poiché in occasione del secondo time attack, il ventitreenne del Principato si è schiantato alla seconda chicane delle Piscine.

L’errore è nato in ingresso curva, perché il monegasco ha colpito le barriere interne con la ruota anteriore destra, danneggiando sicuramente lo sterzo e la sospensione anteriore stessa. Dopodiché, avendo ormai perso il controllo della sua monoposto, non ha potuto evitare di andare a sbattere contro le barriere esterne. L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche la ruota posteriore destra, fatto che potrebbe aver causato ulteriori danni invisibili all’esterno.

Si teme, soprattutto, che il cambio e il differenziale possano aver subito un contraccolpo tale da costringere i meccanici a sostituirli. Se così dovesse essere, Leclerc non potrebbe scattare dalla prima casella. Sostituire il cambio comporterebbe, infatti, una penalizzazione di cinque posizioni in griglia. Questo significherebbe che Verstappen si troverebbe in pole davanti a Bottas, con Sainz terzo e Leclerc solo sesto.

Si attende il responso dei meccanici in tempi brevi. Mattia Binotto ha dichiarato che sarebbe stata necessaria un’oretta per capire la reale entità dei danni riportati al retrotreno dalla SF21, dopodiché si sarebbe deciso il da farsi. Dunque splendida pole position per Charles, sulla quale però pende ora la spada di Damocle dei danni riportati nell’incontro fin troppo ravvicinato con le barriere.

Foto: La Presse