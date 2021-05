Antonio Giovinazzi mostra la propria soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale di F1 2021. L’italiano firma il decimo posto al termine della Q3 con il tempo di 1.11.779.

Il pugliese è riuscito con un giro perfetto a passare nella Top10 al termine della seconda sessione in cui per qualche millesimo ha beffato il compagno di box Kimi Raikkonen. Il pugliese ha affermato ai microfoni di Sky Sport F1: “Sono molto contento, ringrazio la squadra per il risultato. Siamo stati sfortunati fino ad ora, il risultato di oggi ci motiva. Con la bandiera rossa non sono riuscito a migliorami, si poteva forse fare di meglio”.

Giovinazzi ha espresso un parere sull’incidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autore della pole-position in una Q3 in cui è finito a muro in seguito ad un errore all’uscita dalle piscine. “L’uscita dalle piscine è un punto molto difficile. Spero per lui che non abbia conseguenze e che possa restare in pole-position. Per tutto il week-end siamo andati forte e domani possiamo giocarci le nostre carte”.

Il nostro connazionale guarda a domani, pronto a confermarsi nella Top10. “Il nostro obiettivo è partire bene, sappiano che qui non è facile sorpassare. Dobbiamo resistere, mantenere al via la nostra posizione e vedere come va”.

