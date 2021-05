F1, la griglia di partenza di oggi: GP Montecarlo 2021, Leclerc parte dalla pole, Sainz in seconda fila

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputerà oggi pomeriggio (ore 15.00) sulle strade cittadine di Montecarlo. Il padrone di casa si è scatenato al volante della Ferrari ed è riuscito a guadagnarsi una clamorosa partenza al palo grazie a un giro meraviglioso, ma il giovane del Principato rischia di non poter usufruire del vantaggio strappato in qualifica. Ieri, infatti, l’alfiere della Scuderia di Maranello è andato a sbattere contro le barriere alla chicane delle Piscine e potrebbe avere danneggiato il cambio della sua monoposto.

Le prime verifiche non hanno evidenziato malfunzionamenti alla scatola, ma soltanto stamattina si deciderà se sostituire o meno il cambio. Nel caso in cui verrà installata una nuova unità allora Charles Leclerc verrà retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza: perderà la pole position e dovrà scattare dalla sesta piazzola. Il monegasco vedrebbe compromessa la sua gara, il sogno di vincere di fronte al suo pubblico sarebbe decisamente meno possibile rispetto a un possibile scatto al palo. Sul circuito di Monaco è infatti molto difficile superare, partire davanti a tutti è spesso determinante per trionfare.

A sperare nei problemi del ferrarista sono Max Verstappen e Valtteri Bottas. L’olandese della Red Bull e il finlandese della Mercedes sono secondo e terzo, potrebbero però avanzare di una posizione. La Ferrari ha comunque anche la carta di Carlos Sainz da giocare: lo spagnolo è eccellente quarto e potrebbe puntare a un risultato di assoluto rilievo. Sono invece quinto e sesto Lando Norris e Pierre Gasly, rispettivamente con la McLaren e con la AlphaTauri.

Lewis Hamilton è chiamato a una vertiginosa rimonta. Il sette volte Campione del Mondo ha faticato in qualifica e non è riuscito ad andare oltre la settima posizione: il britannico scatterà addirittura dalla quarta fila e dovrà cercare di limitare i danni, visto che il suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen partirà decisamente più avanti. L’alfiere della Mercedes sarà affiancato dal vecchio rivale Sebastian Vettel (su Aston Martin). Antonio Giovinazzi è ottimo decimo con la Alfa Romeo e insegue i primi punti stagionali. Fernando Alonso soltanto 17mo, Mick Schumacher chiude lo schieramento.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Monaco 2021. L’appuntamento con la gara tra i muretti di Montecarlo è per oggi pomeriggio (ore 15.00), si correrà in condizioni di asciutto ma gli incidenti sono sempre dietro l’angolo e può succedere davvero di tutto. Grande attesa per la decisione della Ferrari in merito all’eventuale sostituzione del cambio sulla monoposto di Charles Leclerc, sarà una mattinata rovente.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2021

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. George Russell (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Fernando Alonso (Alpine)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Mick Schumacher (Haas)

Foto: Lapresse

