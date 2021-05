Charles Leclerc non è riuscito a disputare il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Il monegasco aveva conquistato la pole position grazie a un giro strepitoso nelle qualifiche di ieri, ma successivamente era andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine. In quel frangente il pilota della Ferrari ha danneggiato la sua monoposto. Si temeva per il cambio, ma i meccanici della Rossa hanno effettuato più verifiche tra ieri e stamattina, decidendo di non sostituire la scatola ed evitando così di incorrere in penalizzazioni sulla griglia di partenza.

Il 23enne, però, ha riscontrato delle criticità durante l’installation lap che precedeva la gara ed è rientrato ai box. Si pensa a un problema al cambio e al semiasse, anche se il giovane del Principato è parso di diverso avviso ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo controllato tutti i pezzi, sembravano a posto. Dobbiamo vedere cosa ha ceduto, credo che sia collegato all’incidente di ieri. Vedremo, non so ancora qual è il problema. Non sembra che viene dal cambio, viene dalla parte sinistra della macchina, non sappiamo cos’è“.

Morale chiaramente a terra per l’alfiere del Cavallino Rampante, che sperava di scattare davanti a tutti e di lottare per la vittoria su un circuito dove la pole position è determinante visto che è molto difficile effettuare dei sorpassi. Charles Leclerc ha espresso anche i suoi sentimenti: “Sento solo tristezza. Ero molto emotivo nella macchina quando ho saputo che non potevo partire. Lo sento anche per i meccanici che hanno fatto tanto per rimetterla a posto. Avrò bisogno di qualche giorno per stare meglio“.

L’errore delle qualifiche è stato rilevante e ha privato la Ferrari della possibilità di tornare al successo dopo un 2020 da incubo. Charles Leclerc vede però il bicchiere mezzo pieno: “Ieri ho spinto, ho fatto l’errore ma è anche quello che mi ha messo in pole. Dopo possiamo dire tutto. Il primo giro ho fatto benissimo ed eravamo davanti. Il secondo ho spinto troppo e l’ho messa a muro, succede a Monaco. Ci ripenserò. Gli errori succedono, ora dobbiamo capire cosa è accaduto“.

Foto: Lapresse